Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр" - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр" - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T08:12
2026-02-15T09:17
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
валерий герасимов
группировка войск "центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", сообщает Минобороны России.В ходе работы на пункте управления группировкой войск Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений, других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.Главные заявления начальника Генштаба.Армия России освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия."Южная" группировка продвигается в направлении Славянска.Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении.ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА.Подразделения объединенной группировки войск ВС России применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник.Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья.Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново.Российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении.Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия. В завершение работы Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, валерий герасимов, группировка войск "центр"
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"

Герасимов проверил выполнение задач соединениями и частями группировки войск "Центр"

08:12 15.02.2026 (обновлено: 09:17 15.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", сообщает Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", – говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В ходе работы на пункте управления группировкой войск Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений, других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.
Главные заявления начальника Генштаба.
Армия России освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия.
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска.
Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении.
ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА.
Подразделения объединенной группировки войск ВС России применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник.
Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья.
Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново.
Российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении.
Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия. В завершение работы Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.
Лента новостейМолния