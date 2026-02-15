https://crimea.ria.ru/20260215/gerasimov-proveril-vypolnenie-boevykh-zadach-gruppirovkoy-tsentr-1153218860.html

Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"

Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", сообщает Минобороны России.В ходе работы на пункте управления группировкой войск Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений, других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.Главные заявления начальника Генштаба.Армия России освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия."Южная" группировка продвигается в направлении Славянска.Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении.ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА.Подразделения объединенной группировки войск ВС России применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник.Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья.Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново.Российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении.Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия. В завершение работы Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

