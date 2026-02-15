https://crimea.ria.ru/20260215/esche-123-bespilotnika-vsu-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1153231076.html

Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России

Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России

Средства российской ПВО во второй половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили еще 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T18:29

2026-02-15T18:29

2026-02-15T18:37

новости

брянская область

калужская область

тульская область

курская область

орловская область

белгородская область

владимирская область

московская область

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили еще 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260215/bespilotniki-atakuyut-moskvu-1153229989.html

брянская область

калужская область

тульская область

курская область

орловская область

белгородская область

владимирская область

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, брянская область, калужская область, тульская область, курская область, орловская область, белгородская область, владимирская область, московская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)