Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России
2026-02-15T18:29
2026-02-15T18:29
2026-02-15T18:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили еще 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:29 15.02.2026 (обновлено: 18:37 15.02.2026)