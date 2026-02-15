Рейтинг@Mail.ru
Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России
Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России
Средства российской ПВО во второй половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили еще 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T18:29
2026-02-15T18:37
новости
брянская область
калужская область
тульская область
курская область
орловская область
белгородская область
владимирская область
московская область
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили еще 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянская область
калужская область
тульская область
курская область
орловская область
белгородская область
владимирская область
московская область
новости, брянская область, калужская область, тульская область, курская область, орловская область, белгородская область, владимирская область, московская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России

Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России во второй половине дня

18:29 15.02.2026 (обновлено: 18:37 15.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО во второй половине дня в воскресенье перехватили и уничтожили еще 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.
