Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали необходимые для современных военных качества - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260215/eksperty-nazvali-neobkhodimye-dlya-sovremennykh-voennykh-kachestva-1153124062.html
Эксперты назвали необходимые для современных военных качества
Эксперты назвали необходимые для современных военных качества - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Эксперты назвали необходимые для современных военных качества
Военно-техническая революция последних лет затронула в том числе и человеческие ресурсы: теперь лучшими для военных действий становятся те, кто раньше не мог и... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T14:28
2026-02-15T14:28
мнения
армия и флот
вооруженные силы россии
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153163631_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d213e9403b25cf72c0f646c2df332a09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Военно-техническая революция последних лет затронула в том числе и человеческие ресурсы: теперь лучшими для военных действий становятся те, кто раньше не мог и помышлять о военной карьере. Такое мнение в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выразил военный волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов.По его мнению, в ходе СВО происходит как военно-техническая революция, так и военно-цифровая."Массовое появление и распространения роботов, дронов, надземных роботов, технических комплексов, миниатюризация войны. И с другой стороны – появление систем управления боем и так далее", – рассказал собеседник.В свою очередь офицер вооруженных сил США в отставке, волонтер Станислав Крапивник подчеркнул, что военно-технический прогресс будет только ускоряться, причем не только в России, но и на Западе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВОРоссийская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153163631_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b3b95d96af8ab917e07f33a1bdef8837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, армия и флот, вооруженные силы россии, наука и технологии
Эксперты назвали необходимые для современных военных качества

Какие качества военных нужны в современных мировых войнах – мнения

14:28 15.02.2026
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Военно-техническая революция последних лет затронула в том числе и человеческие ресурсы: теперь лучшими для военных действий становятся те, кто раньше не мог и помышлять о военной карьере. Такое мнение в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выразил военный волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов.

"Очень сильно меняется весь облик войны, все взаимодействия на линии фронта, требования к квалификации, интеллектуальным способностям военнослужащих резко меняются. Сейчас уже набирают тех, кто на джойстиках детство провел. Оказалось, что их способности – мелкая моторика, способности быстро реагировать, смотреть на экраны – пригождаются в современной войне", – отметил эксперт.

По его мнению, в ходе СВО происходит как военно-техническая революция, так и военно-цифровая.
"Массовое появление и распространения роботов, дронов, надземных роботов, технических комплексов, миниатюризация войны. И с другой стороны – появление систем управления боем и так далее", – рассказал собеседник.
В свою очередь офицер вооруженных сил США в отставке, волонтер Станислав Крапивник подчеркнул, что военно-технический прогресс будет только ускоряться, причем не только в России, но и на Западе.
"Технология двигается быстро, мы сейчас опередили изначальные дроновые технологии. А Запад смотрит на это. Не нужно думать, что европейцы отойдут от войны. Американцы будут продавать оружие и зарабатывать. Сейчас все внимание на конфликт. Они учатся, смотрят, как меняется технология и пытаются ее обогнать", – сказал эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО
Российская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"
Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения
 
МненияАрмия и флотВооруженные силы РоссииНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Как законно установить шлагбаум во дворе многоэтажки
15:10Конец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес Орбана
14:43Задержка поездов "Таврия" – число составов с опозданием сокращается
14:28Эксперты назвали необходимые для современных военных качества
14:08Останется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС
13:49Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство Зеленского
13:33102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа
13:22Новости СВО: армия России движется вперед
13:12В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
13:03В Челябинске мужчина ранил ножом двух женщин в храме
12:56Хотел сбежать за границу: на Украине задержали экс-министра энергетики
12:49В Одессе после массированной атаки горят транспортные и ж/д объекты
12:37Задержка поездов крымского направления – актуальные данные
12:28Православные христиане празднуют Сретение Господне
12:08Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области
12:01На горе Ильяс-Кая в Севастополе обвал – возможен сход валунов
11:42В районе воинской части в Севастополе слышна стрельба
11:39Двойной удар: провал Зеленского в Мюнхене
11:20Ночью в одном из парков Севастополя двое подростков напали на девушку
11:00На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"
Лента новостейМолния