2026-02-15T14:28
2026-02-15T14:28
2026-02-15T14:28
Эксперты назвали необходимые для современных военных качества
Какие качества военных нужны в современных мировых войнах – мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым.
Военно-техническая революция последних лет затронула в том числе и человеческие ресурсы: теперь лучшими для военных действий становятся те, кто раньше не мог и помышлять о военной карьере. Такое мнение в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
выразил военный волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов.
"Очень сильно меняется весь облик войны, все взаимодействия на линии фронта, требования к квалификации, интеллектуальным способностям военнослужащих резко меняются. Сейчас уже набирают тех, кто на джойстиках детство провел. Оказалось, что их способности – мелкая моторика, способности быстро реагировать, смотреть на экраны – пригождаются в современной войне", – отметил эксперт.
По его мнению, в ходе СВО происходит как военно-техническая революция, так и военно-цифровая.
"Массовое появление и распространения роботов, дронов, надземных роботов, технических комплексов, миниатюризация войны. И с другой стороны – появление систем управления боем и так далее", – рассказал собеседник.
В свою очередь офицер вооруженных сил США в отставке, волонтер Станислав Крапивник подчеркнул, что военно-технический прогресс будет только ускоряться, причем не только в России, но и на Западе.
"Технология двигается быстро, мы сейчас опередили изначальные дроновые технологии. А Запад смотрит на это. Не нужно думать, что европейцы отойдут от войны. Американцы будут продавать оружие и зарабатывать. Сейчас все внимание на конфликт. Они учатся, смотрят, как меняется технология и пытаются ее обогнать", – сказал эксперт.
