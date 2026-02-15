https://crimea.ria.ru/20260215/eksperty-nazvali-neobkhodimye-dlya-sovremennykh-voennykh-kachestva-1153124062.html

Эксперты назвали необходимые для современных военных качества

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Военно-техническая революция последних лет затронула в том числе и человеческие ресурсы: теперь лучшими для военных действий становятся те, кто раньше не мог и помышлять о военной карьере. Такое мнение в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выразил военный волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов.По его мнению, в ходе СВО происходит как военно-техническая революция, так и военно-цифровая."Массовое появление и распространения роботов, дронов, надземных роботов, технических комплексов, миниатюризация войны. И с другой стороны – появление систем управления боем и так далее", – рассказал собеседник.В свою очередь офицер вооруженных сил США в отставке, волонтер Станислав Крапивник подчеркнул, что военно-технический прогресс будет только ускоряться, причем не только в России, но и на Западе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВОРоссийская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения

