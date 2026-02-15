https://crimea.ria.ru/20260215/dvukh-malchikov-nasmert-zavalilo-snegom-vo-vremya-kataniya-na-tyubingakh-1153228357.html

Двоих детей насмерть завалило снегом во время катания на тюбингах

Двое детей 8 и 9 лет погибли в результате схода снега в Шалинском районе Свердловской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трагедия... РИА Новости Крым, 15.02.2026

новости

свердловская область

происшествия

дети

тюбинг

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Двое детей 8 и 9 лет погибли в результате схода снега в Шалинском районе Свердловской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трагедия произошла, когда мальчики катались с горки на тюбинге.По информации надзорного ведомства, трагедия произошла 15 февраля в селе Сылва, куда дети приехали в гости к своим бабушкам на каникулы. 8-летний мальчик учился в первом классе одной из школ Екатеринбурга, 9-летний – третьеклассник одной из школ поселка Шаля.Прокуратура начала проверку и даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.13 февраля в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.Также в Котовске Тамбовской области погиб пожилой мужчина, на которого из-за большого скопления снега рухнул входной козырек хирургического отделения больницы.Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.Всего с начала года в России в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили накануне в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в МосквеВ Крыму возбудили уголовное дело после падения сосульки на прохожегоВ Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда

свердловская область

2026

