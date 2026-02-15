Двоих детей насмерть завалило снегом во время катания на тюбингах
Двоих детей насмерть завалило снегом во время катания на тюбингах в Свердловской области
15:50 15.02.2026 (обновлено: 16:07 15.02.2026)
© Прокуратура Свердловской областиПроисшествие в Свердловской области
© Прокуратура Свердловской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Двое детей 8 и 9 лет погибли в результате схода снега в Шалинском районе Свердловской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, трагедия произошла, когда мальчики катались с горки на тюбинге.
По информации надзорного ведомства, трагедия произошла 15 февраля в селе Сылва, куда дети приехали в гости к своим бабушкам на каникулы. 8-летний мальчик учился в первом классе одной из школ Екатеринбурга, 9-летний – третьеклассник одной из школ поселка Шаля.
"При скатывании произошел сход снега с горки, которым накрыло детей. Бабушка одного из детей через некоторое время пошла проверять, где ее внук. Впоследствии соседом был обнаружен тюбинг возле горки, после осмотра обнаружены дети в снегу. Двое несовершеннолетних погибли", – сообщили в ведомстве.
Прокуратура начала проверку и даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
13 февраля в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.
Также в Котовске Тамбовской области погиб пожилой мужчина, на которого из-за большого скопления снега рухнул входной козырек хирургического отделения больницы.
Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.
Всего с начала года в России в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили накануне в МЧС России.
