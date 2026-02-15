https://crimea.ria.ru/20260215/dvoynoy-udar-proval-zelenskogo-v-myunkhene-1153220766.html

Двойной удар: провал Зеленского в Мюнхене

Переговоры лидеров ЕС с Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились, а заявления госсекретаря США Марко Рубио стали для главы киевского режима... РИА Новости Крым, 15.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Переговоры лидеров ЕС с Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились, а заявления госсекретаря США Марко Рубио стали для главы киевского режима ударом. Об этом пишут немецкие СМИ.Отмечается, что провал переговоров особенно болезнен для Киева на фоне крайнего дефицита боеприпасов. Как пишет Responsible Statecraft, еще одним ударом для Зеленского стала речь госсекретаря США Марко Рубио.Издание также подчеркивает отсутствие заявлений о "необходимости поддержки Украины столько, сколько потребуется".Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вместо встречи с главами стран ЕС в Мюнхене Рубио встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Этот отказ подтверждает наличие серьезных расхождений между Штатами и Европой, считает сенатор РФ Алексей Пушков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио заявил о бессилии ООН перед самыми насущными вопросамиРубио сделал заявление об урегулировании конфликта на УкраинеЗеленский пожаловался на давление со стороны США

