Двойной удар: провал Зеленского в Мюнхене
Двойной удар: провал Зеленского в Мюнхене - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Двойной удар: провал Зеленского в Мюнхене
Переговоры лидеров ЕС с Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились, а заявления госсекретаря США Марко Рубио стали для главы киевского режима...
2026-02-15T11:39
2026-02-15T11:39
2026-02-15T11:39
Переговоры лидеров ЕС с Зеленским в Мюнхене провалились – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Переговоры лидеров ЕС с Зеленским в Мюнхене о финансировании Украины провалились, а заявления госсекретаря США Марко Рубио стали для главы киевского режима ударом. Об этом пишут немецкие СМИ.
"Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось", – цитирует выдержку из материала РИА Новости.
Отмечается, что провал переговоров особенно болезнен для Киева на фоне крайнего дефицита боеприпасов. Как пишет Responsible Statecraft,
еще одним ударом для Зеленского стала речь госсекретаря США Марко Рубио.
"По существу, то, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем то, что он сказал... Во время своего выступления он лишь однажды упомянул Украину – и то для того, чтобы подчеркнуть американское лидерство в вопросе переговоров России и Украины", – говорится в публикации.
Издание также подчеркивает отсутствие заявлений о "необходимости поддержки Украины столько, сколько потребуется".
Британская газета Financial Times ранее сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, вместо встречи с главами стран ЕС в Мюнхене Рубио встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Этот отказ
подтверждает наличие серьезных расхождений между Штатами и Европой, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
