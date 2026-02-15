https://crimea.ria.ru/20260215/dva-novykh-sluchaya-ospy-obezyan-vyyavili-v-sankt-peterburge-u-turistov-1153233598.html

В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян

В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян - РИА Новости Крым, 15.02.2026

В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян

Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15

2026-02-15T23:32

2026-02-15T23:37

новости

санкт-петербург

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

оспа обезьян

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует, подчеркнули в ведомстве.Специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора проведено эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено.В Роспотребнадзоре напомнили о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон – на пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Ситуация находится на строгом контроле управления, подчеркнули в ведомстве.Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили пациенты с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими.Первый пациент, госпитализированный в Домодедовскую больницу с диагнозом "оспа обезьян", выписан с выздоровлением, сообщили в медучреждении ранее в воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли для России оспа обезьянВ Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола

санкт-петербург

2026

