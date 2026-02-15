Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует, подчеркнули в ведомстве.Специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора проведено эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено.В Роспотребнадзоре напомнили о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон – на пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Ситуация находится на строгом контроле управления, подчеркнули в ведомстве.Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили пациенты с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими.Первый пациент, госпитализированный в Домодедовскую больницу с диагнозом "оспа обезьян", выписан с выздоровлением, сообщили в медучреждении ранее в воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли для России оспа обезьянВ Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян

Два новых случая оспы обезьян подтвердили в Санкт-Петербурге

23:32 15.02.2026 (обновлено: 23:37 15.02.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд", – сказано в сообщении.

Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует, подчеркнули в ведомстве.
Специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора проведено эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено.
В Роспотребнадзоре напомнили о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон – на пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Ситуация находится на строгом контроле управления, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили пациенты с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими.
Первый пациент, госпитализированный в Домодедовскую больницу с диагнозом "оспа обезьян", выписан с выздоровлением, сообщили в медучреждении ранее в воскресенье.
Новости Санкт-Петербург Роспотребнадзор Здравоохранение в России Оспа обезьян
 
