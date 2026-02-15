https://crimea.ria.ru/20260215/dva-novykh-sluchaya-ospy-obezyan-vyyavili-v-sankt-peterburge-u-turistov-1153233598.html
В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян - РИА Новости Крым, 15.02.2026
В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T23:32
2026-02-15T23:32
2026-02-15T23:37
новости
санкт-петербург
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110025/40/1100254042_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_cd868edaf09aca242b50448b832fde3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует, подчеркнули в ведомстве.Специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора проведено эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено.В Роспотребнадзоре напомнили о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон – на пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Ситуация находится на строгом контроле управления, подчеркнули в ведомстве.Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили пациенты с оспой обезьян. Роспотребнадзор организовал медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими.Первый пациент, госпитализированный в Домодедовскую больницу с диагнозом "оспа обезьян", выписан с выздоровлением, сообщили в медучреждении ранее в воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли для России оспа обезьянВ Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110025/40/1100254042_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_cb276b28fa6525d9dd5d24bbc98caeca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, санкт-петербург, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, оспа обезьян
В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
Два новых случая оспы обезьян подтвердили в Санкт-Петербурге
23:32 15.02.2026 (обновлено: 23:37 15.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Два новых случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд", – сказано в сообщении.
Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует, подчеркнули в ведомстве.
Специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора проведено эпидемиологическое расследование, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено.
В Роспотребнадзоре напомнили о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон – на пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Ситуация находится на строгом контроле управления, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили пациенты с оспой обезьян
. Роспотребнадзор организовал
медицинское наблюдение и режим изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими.
Первый пациент, госпитализированный в Домодедовскую больницу с диагнозом "оспа обезьян", выписан с выздоровлением, сообщили в медучреждении ранее в воскресенье.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: