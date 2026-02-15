Рейтинг@Mail.ru
Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260215/dlya-sebya-i-mamy-podrostok-v-krymu-za-rulem-sobral-srazu-chetyre-protokola-1153226415.html
Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола
Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола
В Крыму правоохранители выявляют несовершеннолетних за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Крыму, РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T21:31
2026-02-15T21:31
новости крыма
крым
транспорт
автомобиль
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153227364_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72f58d57851e00d1e088c950f6bb02eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители выявляют несовершеннолетних за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Крыму, один из недавних случаев произошел в Белогорском районе.В отношении подростка составлены административные материалы по статьям о езде без прав, тонировке окон, отсутствии страховки. Машину эвакуировали на спецстоянку. Мать нарушителя получила админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток без прав сжег ВАЗЗа рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенокВ Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153227364_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_375038493aad408cb5eb5da52a018bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, транспорт, автомобиль, мвд по республике крым
Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола

В Крыму правоохранители выявляют подростков за рулем

21:31 15.02.2026
 
© МВД КрымИзъятый автомобиль
Изъятый автомобиль
© МВД Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители выявляют несовершеннолетних за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Крыму, один из недавних случаев произошел в Белогорском районе.
"Внимание инспекторов ДПС Госавтоинспекции привлек тонированный автомобиль ВАЗ- 217230. При остановке автомобиля установлено, что за рулем находится подросток 2009 года рождения. Как оказалось, несовершеннолетний приобрел машину на собственные средства", – сказано в сообщении.
В отношении подростка составлены административные материалы по статьям о езде без прав, тонировке окон, отсутствии страховки. Машину эвакуировали на спецстоянку. Мать нарушителя получила админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
 
Новости КрымаКрымТранспортАвтомобильМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях Крыма
21:31Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола
21:08Как соблюдать цифровую гигиену пользователям сети интернет
20:52Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и Орбана
20:32ВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
20:20Рейд в Севастополе открыли
20:02В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
19:51В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку и избежать мобилизации
19:40В Севастополе закрыли рейд
19:31Девять поездов в Крым и из Крыма идут с опозданием до 9,5 часов
19:10Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
18:47Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха
18:29Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России
18:10Есть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензии
17:48Как правильно выбрать муку для блинов на Масленицу – советы эксперта
17:28Курс на потепление – улицы Симферополя приводят в порядок после зимы
17:09Демонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану
16:52Беспилотники атакуют Москву
16:28Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции
16:07Интервью Сергея Аксенова и замедление Telegram: топ новостей недели
Лента новостейМолния