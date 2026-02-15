https://crimea.ria.ru/20260215/dlya-sebya-i-mamy-podrostok-v-krymu-za-rulem-sobral-srazu-chetyre-protokola-1153226415.html
Для себя и мамы: подросток в Крыму за рулем собрал сразу четыре протокола
В Крыму правоохранители выявляют несовершеннолетних за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Крыму, РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители выявляют несовершеннолетних за рулем автомобилей, мопедов, скутеров и питбайков. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Крыму, один из недавних случаев произошел в Белогорском районе.В отношении подростка составлены административные материалы по статьям о езде без прав, тонировке окон, отсутствии страховки. Машину эвакуировали на спецстоянку. Мать нарушителя получила админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток без прав сжег ВАЗЗа рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенокВ Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
