https://crimea.ria.ru/20260215/devyat-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-idut-s-opozdaniem-do-95-chasov-1153231509.html

Девять поездов в Крым и из Крыма идут с опозданием до 9,5 часов

Девять поездов в Крым и из Крыма идут с опозданием до 9,5 часов - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Девять поездов в Крым и из Крыма идут с опозданием до 9,5 часов

Девять поездов "Таврия" крымского направления задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Время отставания от... РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T19:31

2026-02-15T19:31

2026-02-15T19:31

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

поезд "таврия"

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151905648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_903fe2c18e354e9567cb59437274a50d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Девять поездов "Таврия" крымского направления задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Время отставания от графика – до 9,5 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По состоянию на 19:00 мск в Крым опаздывает поезд №316 Адлер – Симферополь отправлением 15 февраля: он задерживается на 4 часа, так как отправился со станции Адлер с опозданием, в 18:16, сообщили ранее в ГСЭ.По состоянию на 19:00 мск, из Крыма:№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 9,5 часов;№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа;№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа;№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа;№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал перевозчик.Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, поезд "таврия", железная дорога