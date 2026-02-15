Девять поездов в Крым и из Крыма идут с опозданием до 9,5 часов
Девять поездов в Крым и из Крыма следуют с опозданием до 9,5 часов – перевозчик
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Девять поездов "Таврия" крымского направления задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Время отставания от графика – до 9,5 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь с 14 на 15 февраля, сейчас в пути задерживаются поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
По состоянию на 19:00 мск в Крым опаздывает поезд №316 Адлер – Симферополь отправлением 15 февраля: он задерживается на 4 часа, так как отправился со станции Адлер с опозданием, в 18:16, сообщили ранее в ГСЭ.
По состоянию на 19:00 мск, из Крыма:
№028 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 9,5 часов;
№316 Симферополь – Адлер отправлением 14 февраля задерживается на 5 часов;
№008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 4,5 часа;
№068 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 4 часа;
№328 Симферополь – Кисловодск отправлением 14 февраля задерживается на 3 часа;
№078 Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа;
№196 Симферополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2,5 часа;
№092 Севастополь – Москва отправлением 14 февраля задерживается на 2 часа.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, проинформировал перевозчик.
Сотрудники компании "Гранд Сервис Экспресс" делают все возможное, чтобы сократить время задержек. О точном времени задержек в пути информируют начальники поездов.
Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, подчеркнули в компании.
