Демонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану

Хамские выпады главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от... РИА Новости Крым, 15.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Хамские выпады главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от происходящего внутри Украины. Такое мнение выразил украинский политолог Александр Семченко.Накануне Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.Тем более, подчеркивает эксперт, они недопустимы по отношению к главе правительства государства-члена НАТО и Евросоюза, которых Зеленский считает своим союзниками, поскольку и в военном блоке, и в ЕС любые решения принимаются консенсусом и даже один голос против означает, что решение не принято."Орбан достаточно взвешено ответил, указал Зеленскому его место. Но Зеленский слишком слаб умом, чтобы это понять. Поэтому будет дальше проявлять агрессию – ему же нужно демонстрировать "потужнисть". У него нет никаких достижений. Украина сидит во тьме, генерация упала до минимума, плюс коррупционные скандалы: его друзья постоянно попадаются и это говорит о том, что он тоже связан с этими скандалами. Ну и вот, для отвлечения внимания – это известный прием", – считает политолог.При этом, по мнению Семченко, конфликт не повлияет на взаимоотношения Украины в остальными чиновниками ЕС, а взаимоотношения Украины и Венгрии и без этого давно напряжены, поскольку Венгрия, в отличие от большинства стран западной Европы, руководствуется собственными национальными интересамиХамскими заявлениями в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана глава киевского режима Владимира Зеленского ставит под удар собственные интересы и членство Украины в ЕС, заявил ранее историк, первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский вновь нахамил ОрбануОрбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕСТрамп пообещал Орбану поддержку на выборах

