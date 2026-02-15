https://crimea.ria.ru/20260215/bespilotniki-atakuyut-moskvu-1153229989.html

Беспилотники атакуют Москву

Беспилотники атакуют Москву - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Беспилотники атакуют Москву

Российские силы ПВО отразили атаку 18 беспилотников на Москву в воскресенье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T16:52

2026-02-15T16:52

2026-02-15T17:07

сергей собянин

москва

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили атаку 18 беспилотников на Москву в воскресенье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.До этого в воскресенье, по словам столичного мэра, ВСУ предприняли шесть попыток атаковать Москву. Первые две атаки были отбиты около полудня – тогда были сбиты три украинских беспилотника, около 16 часов отражены еще две попытки атаковать столицу – уничтожены два вражеских дрона, около 17 часов после еще двух попыток ВСУ ударить по Москве российская ПВО сбила еще 13 украинских беспилотников.Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщали ранее в Минобороны РФ. Утром в воскресенье над Россией сбиты 88 дронов, ночью – 68 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области обломки БПЛА упали на больницуНа Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"Удар ВСУ по Кубани – повреждения в Сочи и других населенных пунктах

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу