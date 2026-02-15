Беспилотники атакуют Москву

https://crimea.ria.ru/20260215/bespilotniki-atakuyut-moskvu-1153229989.html
Российские силы ПВО отразили атаку 18 беспилотников на Москву в воскресенье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T16:52
2026-02-15T16:52
2026-02-15T17:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили атаку 18 беспилотников на Москву в воскресенье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.До этого в воскресенье, по словам столичного мэра, ВСУ предприняли шесть попыток атаковать Москву. Первые две атаки были отбиты около полудня – тогда были сбиты три украинских беспилотника, около 16 часов отражены еще две попытки атаковать столицу – уничтожены два вражеских дрона, около 17 часов после еще двух попыток ВСУ ударить по Москве российская ПВО сбила еще 13 украинских беспилотников.Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщали ранее в Минобороны РФ. Утром в воскресенье над Россией сбиты 88 дронов, ночью – 68 украинских БПЛА.
16:52 15.02.2026 (обновлено: 17:07 15.02.2026)