Беспилотники атакуют Москву - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Беспилотники атакуют Москву
Беспилотники атакуют Москву - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Беспилотники атакуют Москву
Российские силы ПВО отразили атаку 18 беспилотников на Москву в воскресенье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили атаку 18 беспилотников на Москву в воскресенье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.До этого в воскресенье, по словам столичного мэра, ВСУ предприняли шесть попыток атаковать Москву. Первые две атаки были отбиты около полудня – тогда были сбиты три украинских беспилотника, около 16 часов отражены еще две попытки атаковать столицу – уничтожены два вражеских дрона, около 17 часов после еще двух попыток ВСУ ударить по Москве российская ПВО сбила еще 13 украинских беспилотников.Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщали ранее в Минобороны РФ. Утром в воскресенье над Россией сбиты 88 дронов, ночью – 68 украинских БПЛА.
Беспилотники атакуют Москву

Беспилотники атакуют Москву – на подлете к столице сбили уже 18 дронов ВСУ

16:52 15.02.2026 (обновлено: 17:07 15.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили атаку 18 беспилотников на Москву в воскресенье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин в своем Telegram-канале.
До этого в воскресенье, по словам столичного мэра, ВСУ предприняли шесть попыток атаковать Москву. Первые две атаки были отбиты около полудня – тогда были сбиты три украинских беспилотника, около 16 часов отражены еще две попытки атаковать столицу – уничтожены два вражеских дрона, около 17 часов после еще двух попыток ВСУ ударить по Москве российская ПВО сбила еще 13 украинских беспилотников.
Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщали ранее в Минобороны РФ. Утром в воскресенье над Россией сбиты 88 дронов, ночью – 68 украинских БПЛА.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
На Кубани после атаки ВСУ тушат пожар в 2000 "квадратов"
Удар ВСУ по Кубани – повреждения в Сочи и других населенных пунктах
 
