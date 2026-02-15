https://crimea.ria.ru/20260215/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-1153223286.html
Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Армия России освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия."Южная" группировка продвигается в направлении Славянска.Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении.ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА.Подразделения объединенной группировки войск ВС России применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник.Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья.Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново.Российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении.
Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области
12:08 15.02.2026 (обновлено: 12:21 15.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области", – сказано в сообщении.
Армия России освободила
12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия.
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска.
Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении.
ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА.
Подразделения объединенной группировки войск ВС России применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник.
Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья.
Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново.
Российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении.
