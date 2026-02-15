https://crimea.ria.ru/20260215/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-1153223286.html

Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области

Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области

Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T12:08

2026-02-15T12:08

2026-02-15T12:21

новости

запорожская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508588_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_edc8fa23b44282a04f0297644a0e308a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Армия России освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия."Южная" группировка продвигается в направлении Славянска.Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении.ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА.Подразделения объединенной группировки войск ВС России применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник.Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья.Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново.Российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф