Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области
Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области
Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области
Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T12:08
2026-02-15T12:21
новости
запорожская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508588_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_edc8fa23b44282a04f0297644a0e308a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Армия России освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия."Южная" группировка продвигается в направлении Славянска.Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении.ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА.Подразделения объединенной группировки войск ВС России применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник.Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья.Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново.Российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении.
Новости
новости, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области

Еще четыре населенных пункта в Запорожской области освободили российские бойцы

12:08 15.02.2026 (обновлено: 12:21 15.02.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские бойцы
Российские бойцы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области", – сказано в сообщении.

Армия России освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия.
"Южная" группировка продвигается в направлении Славянска.
Наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск "Центр", ее силы развивают наступление на добропольском направлении.
ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА.
Подразделения объединенной группировки войск ВС России применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник.
Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Силы группировки войск "Днепр" продолжают наступать в направлении Запорожья.
Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново.
Российская армия завершает очистку от ВСУ Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении.
