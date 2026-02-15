Рейтинг@Mail.ru
Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха - РИА Новости Крым, 15.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260215/arkticheskoe-vtorzhenie-krym-zalet-livnyami-i-rukhnet-temperatura-vozdukha-1153196185.html
Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха
Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха
Кратковременное похолодание с понижением температуры и обильными осадками ожидает полуостров на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T18:47
2026-02-15T18:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Кратковременное похолодание с понижением температуры и обильными осадками ожидает полуостров на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по его прогнозу, ситуация будет определяться влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет интенсивные ливневые дожди."Выпадет примерно до 7 литров дождевой воды на каждый квадратный метр. Температура воздуха ночью +8…+13, днем обозначится обратный суточный ход, в тыл циклона пойдет более свежая масса воздуха, поэтому +6…+11", – рассказал эксперт.Во вторник под утро станет еще холоднее – до +1…+6, днем +6…+11, предупредил метеоролог. Дожди пройдут в ночное и утреннее время, местами туман.В ночь на четверг снежные заряды будут достаточно высокой интенсивности, подчеркнул специалист."Температура 19-го числа в сумерках и под утро снизится до 0…-5, на земле сформируется снежный покров. В Симферополе, как минимум, 5 сантиметров. Ну и днем в лучшем случае это +1…+6, +2…+7. И мокрый снег, переходящий в дождь", – рассказал метеоролог.Финал же предстоящей недели, по прогнозу эксперта, будет примерно соответствовать норме климата – по ночам температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов и днем слабый плюс: 0…+5, +1…+6 с вероятностью осадков в пятницу и в ночь на субботу.Прогнозируя погоду до конца текущего месяца, он отметил, что осадков будет еще достаточно много, и в среднем до конца февраля выпадет до 35-40 миллиметров дождевой воды, то есть по 3-4 ведра на квадратный метр."Увлажненность будет довольно высокая, февраль будет влажный, хотя неустойчивый, но все равно сохранит более или менее относительно теплые черты", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:После весеннего тепла в Крым вернутся морозыМоскву засыпает снегом: чего ждать от погоды в КрымуРекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь
Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха

Крым ждет резкое понижение температуры и сильные дожди – погода на неделю от ФОБОС

18:47 15.02.2026
 
© Сергей КиселевЗимний Крым: ледяные сталагмиты
Зимний Крым: ледяные сталагмиты
© Сергей Киселев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Кратковременное похолодание с понижением температуры и обильными осадками ожидает полуостров на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В понедельник, по его прогнозу, ситуация будет определяться влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет интенсивные ливневые дожди.
"Выпадет примерно до 7 литров дождевой воды на каждый квадратный метр. Температура воздуха ночью +8…+13, днем обозначится обратный суточный ход, в тыл циклона пойдет более свежая масса воздуха, поэтому +6…+11", – рассказал эксперт.
Во вторник под утро станет еще холоднее – до +1…+6, днем +6…+11, предупредил метеоролог. Дожди пройдут в ночное и утреннее время, местами туман.
"А вот самое интересное, конечно, начнется с середины недели, когда и ожидается разворот этого мощного циклона. Причем сначала Крым попадет в теплый сектор этого вихря, ночью и в первую половину среды будет +5…+10. Но во второй половине среды начнется вторжение арктического воздуха, и температурный режим рухнет до околонулевых значений, даже с вероятностью слабых заморозков. Соответственно, ливневые осадки в среду будут переходить из дождя в мокрый снег", – предупредил Тишковец.
В ночь на четверг снежные заряды будут достаточно высокой интенсивности, подчеркнул специалист.
"Температура 19-го числа в сумерках и под утро снизится до 0…-5, на земле сформируется снежный покров. В Симферополе, как минимум, 5 сантиметров. Ну и днем в лучшем случае это +1…+6, +2…+7. И мокрый снег, переходящий в дождь", – рассказал метеоролог.
Финал же предстоящей недели, по прогнозу эксперта, будет примерно соответствовать норме климата по ночам температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов и днем слабый плюс: 0…+5, +1…+6 с вероятностью осадков в пятницу и в ночь на субботу.

"В воскресенье распогодится, выглянет солнце и температура повысится до +4…+9 градусов", – обнадежил метеоролог крымчан и гостей полуострова.

Прогнозируя погоду до конца текущего месяца, он отметил, что осадков будет еще достаточно много, и в среднем до конца февраля выпадет до 35-40 миллиметров дождевой воды, то есть по 3-4 ведра на квадратный метр.
"Увлажненность будет довольно высокая, февраль будет влажный, хотя неустойчивый, но все равно сохранит более или менее относительно теплые черты", – подытожил специалист.
