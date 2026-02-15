Арктическое вторжение: Крым зальет ливнями и рухнет температура воздуха

https://crimea.ria.ru/20260215/arkticheskoe-vtorzhenie-krym-zalet-livnyami-i-rukhnet-temperatura-vozdukha-1153196185.html

Кратковременное похолодание с понижением температуры и обильными осадками ожидает полуостров на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T18:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Кратковременное похолодание с понижением температуры и обильными осадками ожидает полуостров на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по его прогнозу, ситуация будет определяться влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет интенсивные ливневые дожди."Выпадет примерно до 7 литров дождевой воды на каждый квадратный метр. Температура воздуха ночью +8…+13, днем обозначится обратный суточный ход, в тыл циклона пойдет более свежая масса воздуха, поэтому +6…+11", – рассказал эксперт.Во вторник под утро станет еще холоднее – до +1…+6, днем +6…+11, предупредил метеоролог. Дожди пройдут в ночное и утреннее время, местами туман.В ночь на четверг снежные заряды будут достаточно высокой интенсивности, подчеркнул специалист."Температура 19-го числа в сумерках и под утро снизится до 0…-5, на земле сформируется снежный покров. В Симферополе, как минимум, 5 сантиметров. Ну и днем в лучшем случае это +1…+6, +2…+7. И мокрый снег, переходящий в дождь", – рассказал метеоролог.Финал же предстоящей недели, по прогнозу эксперта, будет примерно соответствовать норме климата – по ночам температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов и днем слабый плюс: 0…+5, +1…+6 с вероятностью осадков в пятницу и в ночь на субботу.Прогнозируя погоду до конца текущего месяца, он отметил, что осадков будет еще достаточно много, и в среднем до конца февраля выпадет до 35-40 миллиметров дождевой воды, то есть по 3-4 ведра на квадратный метр."Увлажненность будет довольно высокая, февраль будет влажный, хотя неустойчивый, но все равно сохранит более или менее относительно теплые черты", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:После весеннего тепла в Крым вернутся морозыМоскву засыпает снегом: чего ждать от погоды в КрымуРекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь

