Какой сегодня праздник: 15 февраля

15 февраля мир поддерживает детей, больных раком, в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Также в этот день в 2013 году в Челябинской области...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля мир поддерживает детей, больных раком, в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Также в этот день в 2013 году в Челябинской области упал метеорит.Что отмечают в миреМеждународный день детей, больных раком, появился в 2001 году. Инициатором его утверждения выступила Всемирная конфедерация родителей детей с онкозаболеваниями. Сегодня он проводится под патронатом Международного общества детских онкологов более чем в 90 странах.Россия и Белоруссия отмечают День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. Дата праздника установлена в память советских солдатах и офицерах, не вернувшихся с афганской войны.Православные отмечают Сретение Господне. Еще сегодня День завязывания узелков на счастье, Всемирный день бегемота и День желейного мармелада. Именины у Василиев.Знаменательные событияВ 1717 году в Санкт-Петербурге по указанию Петра I напечатана первая в России детская "воспитующая" книга – "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению".В 1965 году утвержден государственный флаг Канады – прямоугольное полотнище красного цвета с белым квадратом посередине и красным кленовым листом в центре.В 2013 году в районе Челябинска упал метеорит. Суперболид разрушился на высоте 15-25 км, в результате чего над городом прошел метеоритный дождь, который челябинцы массово запечатлели на видеорегистраторы и смартфоны. Самый крупный фрагмент упал в озеро Чебаркуль.Кто родился15 февраля 1564 года родился итальянский астроном Галилео Галилей. Он первым использовал телескоп для наблюдения за небесными телами. Также Галилей считается основоположником экспериментальной физики: своими экспериментами он опроверг умозрительную метафизику Аристотеля.В 1862 году на свет появился российский промышленник и меценат Савва Морозов. Он известен как филантроп, занимавшийся благотворительностью. Савва жертвовал деньги на строительство приютов и больниц, помогал развитию национальной культуры. Кроме того, оказывал помощь Московскому художественному театру.Также 15 февраля родились американский мультипликатор, создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг, российские актрисы Ирина Малышева и Наталья Гусева и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

