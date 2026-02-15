Рейтинг@Mail.ru
88 дронов сбили над Черным и Азовским морями и регионами РФ за два часа
88 дронов сбили над Черным и Азовским морями и регионами РФ за два часа
Средства российской ПВО утром в воскресенье за два часа перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников, в том числе над Черным и Азовским морями, сообщили РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в воскресенье за два часа перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников, в том числе над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваториями Черного и Азовского морей, перечислили в военном ведомстве РФ.Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворыАтака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – РазвожаевУдар ВСУ по Кубани – повреждения в Сочи и других населенных пунктах
09:44 15.02.2026 (обновлено: 09:54 15.02.2026)
 
Войска ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в воскресенье за два часа перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников, в том числе над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваториями Черного и Азовского морей, перечислили в военном ведомстве РФ.
Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили ранее в Минобороны РФ.
