https://crimea.ria.ru/20260215/88-dronov-likvidirovali-nad-regionami-rf-i-chernym-morem-za-dva-chasa-1153220325.html

88 дронов сбили над Черным и Азовским морями и регионами РФ за два часа

88 дронов сбили над Черным и Азовским морями и регионами РФ за два часа - РИА Новости Крым, 15.02.2026

88 дронов сбили над Черным и Азовским морями и регионами РФ за два часа

Средства российской ПВО утром в воскресенье за два часа перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников, в том числе над Черным и Азовским морями, сообщили РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T09:44

2026-02-15T09:44

2026-02-15T09:54

новости

черное море

азовское море

новости крыма

астраханская область

республика адыгея

брянская область

волгоградская область

краснодарский край

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в воскресенье за два часа перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников, в том числе над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Астраханской области, Республики Адыгея, Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ставропольского края и акваториями Черного и Азовского морей, перечислили в военном ведомстве РФ.Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворыАтака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – РазвожаевУдар ВСУ по Кубани – повреждения в Сочи и других населенных пунктах

черное море

азовское море

астраханская область

республика адыгея

брянская область

волгоградская область

краснодарский край

ставропольский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, черное море, азовское море, новости крыма, астраханская область, республика адыгея, брянская область, волгоградская область, краснодарский край, ставропольский край, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу