СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Черного моря, перечислили в военном ведомстве РФ.
68 дронов ликвидировали над Крымом, акваториями морей и другими регионами
07:20 15.02.2026 (обновлено: 07:25 15.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Черного моря, перечислили в военном ведомстве РФ.