68 дронов ликвидировали над Крымом, акваториями морей и другими регионами

2026-02-15T07:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Черного моря, перечислили в военном ведомстве РФ.

