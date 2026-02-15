Рейтинг@Mail.ru
68 дронов ликвидировали над Крымом, акваториями морей и другими регионами - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260215/68-dronov-likvidirovali-nad-krymom-akvatoriyami-morey-i-drugimi-regionami-1153218197.html
68 дронов ликвидировали над Крымом, акваториями морей и другими регионами
68 дронов ликвидировали над Крымом, акваториями морей и другими регионами - РИА Новости Крым, 15.02.2026
68 дронов ликвидировали над Крымом, акваториями морей и другими регионами
Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2026
2026-02-15T07:20
2026-02-15T07:25
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Черного моря, перечислили в военном ведомстве РФ.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_292187118d737a39bd0720c4f9bd7a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости
Материал дополняется
68 дронов ликвидировали над Крымом, акваториями морей и другими регионами

68 дронов перехватили и уничтожили над Крымом, акваториями морей и другими регионами РФ

07:20 15.02.2026 (обновлено: 07:25 15.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и акваторией Черного моря, перечислили в военном ведомстве РФ.
 
Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:2068 дронов ликвидировали над Крымом, акваториями морей и другими регионами
07:04Крымский мост открыли спустя почти 12 часов: обстановка на объекте
00:01Тепло, туман и дождь: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 15 февраля
23:07Мощная атака ВСУ на Крым и Кубань - сбиты 55 дронов за три часа
23:03Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи: погиб человек
22:42В Севастополе снова воздушная тревога - сирены звучат третий раз за день
22:41В Севастополе закрыли рейд в третий раз за день
21:55Атаки на Крым и Севастополь и ситуация в Белгороде: главное за день
21:41Поиски пропавших рыбаков в Азовском море – подробности
21:33Гурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне
21:1815 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года
20:45Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде
20:41Над Крымом и Азовским и Черным морями сбиты 9 БПЛА - Минобороны
20:20В Севастополе прокуратура восстановила право пожилого инвалида на выплаты
20:15Подросток погиб под снежным завалом на хоккейном корте в Сибири
19:59Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
19:37Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнение
19:29Рейд в Севастополе открыли
19:20Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Лента новостейМолния