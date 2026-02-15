Рейтинг@Mail.ru
102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа - РИА Новости Крым, 15.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260215/102-bespilotnika-likvidirovali-nad-regionami-rossii-za-4-chasa-1153225026.html
102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа
102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа - РИА Новости Крым, 15.02.2026
102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа
Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, перечислили в российском военном ведомстве.
новости, брянская область, калужская область, тульская область, московская область, москва, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа

102 беспилотника ликвидировали над регионами России за четыре часа

13:33 15.02.2026 (обновлено: 13:37 15.02.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, перечислили в российском военном ведомстве.
12:08
Армия России освободила четыре населенных пункта в Запорожской области
 
Новости
 
