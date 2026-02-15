https://crimea.ria.ru/20260215/102-bespilotnika-likvidirovali-nad-regionami-rossii-za-4-chasa-1153225026.html

102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа

102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа - РИА Новости Крым, 15.02.2026

102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа

Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2026

2026-02-15T13:33

2026-02-15T13:33

2026-02-15T13:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новости, брянская область, калужская область, тульская область, московская область, москва, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу