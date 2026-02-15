https://crimea.ria.ru/20260215/102-bespilotnika-likvidirovali-nad-regionami-rossii-za-4-chasa-1153225026.html
102 беспилотника ликвидировали над регионами России за 4 часа
Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня в воскресенье за четыре часа перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
