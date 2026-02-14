https://crimea.ria.ru/20260214/zhukoe-dtp-s-trolleybusom-8-chelovek-v-bolnitse-1153209628.html

Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице

Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 14.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.Спасатели деблокировали из иномарки женщину и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации. На месте работают также медики скорой помощи, сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Новости

