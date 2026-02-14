Рейтинг@Mail.ru
Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260214/zhukoe-dtp-s-trolleybusom-8-chelovek-v-bolnitse-1153209628.html
Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T17:38
2026-02-14T17:38
энгельс
саратовская область
дтп
происшествия
троллейбус
общественный транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153209513_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_76cd2280ed95edbe47fdc8945e713c36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.Спасатели деблокировали из иномарки женщину и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации. На месте работают также медики скорой помощи, сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
энгельс
саратовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153209513_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_fe38de1d5b60c94e28ae42393a313590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энгельс, саратовская область, дтп, происшествия, троллейбус, общественный транспорт, новости
Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице

Восемь человек госпитализированы после ДТП с троллейбусом в Энгельсе

17:38 14.02.2026
 
© RTВосемь человек попали в больницу после ДТП с троллейбусом в Энгельсе
Восемь человек попали в больницу после ДТП с троллейбусом в Энгельсе
© RT
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.
"В службу 112 поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Максима Горького, 6 произошло столкновение троллейбуса №109 и Changan. В результате ДТП пострадали шесть человек из троллейбуса и двое из второго автомобиля. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Спасатели деблокировали из иномарки женщину и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации. На месте работают также медики скорой помощи, сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЭнгельсСаратовская областьДТППроисшествияТроллейбусОбщественный транспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев
17:38Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
17:18Воздушную тревогу объявили в Севастополе
17:12Белгород после ударов ВСУ: горячей воды не будет до конца сезона
16:55В Севастополе перекрыли рейд - катера и паромы остановлены
16:43"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны
16:26В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"
16:10Зеленский вновь нахамил Орбану
15:56Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
15:36Зеленский пожаловался на давление со стороны США
15:18Крымский мост сейчас: что просходит с очередью
15:05В Азовском море ищут пропавших рыбаков спасатели из Крыма
14:54Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом
14:37Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы
14:14Туман и сильный ветер идут на Севастополь
14:08Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС
13:47Неординарный человек: Путин выразил соболезнования семье Медведева
13:33Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков
13:26Крымский мост открыли для движения
13:17Крымский мост закрыли для транспорта
Лента новостейМолния