https://crimea.ria.ru/20260214/zhukoe-dtp-s-trolleybusom-8-chelovek-v-bolnitse-1153209628.html
Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T17:38
2026-02-14T17:38
2026-02-14T17:38
энгельс
саратовская область
дтп
происшествия
троллейбус
общественный транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153209513_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_76cd2280ed95edbe47fdc8945e713c36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек госпитализированы после ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.Спасатели деблокировали из иномарки женщину и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации. На месте работают также медики скорой помощи, сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
энгельс
саратовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153209513_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_fe38de1d5b60c94e28ae42393a313590.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энгельс, саратовская область, дтп, происшествия, троллейбус, общественный транспорт, новости
Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
Восемь человек госпитализированы после ДТП с троллейбусом в Энгельсе