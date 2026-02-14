Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вновь нахамил Орбану - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Зеленский вновь нахамил Орбану
Зеленский вновь нахамил Орбану
Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз оскорбительно отозвался о премьер-министре Венгрии Викторе... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз оскорбительно отозвался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.Орбан в соцсети X прокомментировал очередной выпад Зеленского в свой адрес. Венгерский премьер поблагодарил Зеленского за "очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Евросоюз" и выразил уверенность, что слова главы киевского режима "помогут венграм более ясно увидеть ситуацию".Ранее Зеленский нахамил венгерскому премьеру в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Тогда глава киевского режима заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".Орбан в ответ заявил, что прийти к взаимопониманию с Зеленским "крайне затруднительно". По его словам, глава киевского режима уже четвертый год не может или не желает завершить конфликт в своей стране даже при посредничестве США. Он также заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшее выделение финансовой помощи Украине через бюджет Евросоюза.
виктор орбан, владимир зеленский, политика, украина, венгрия, новости
16:10 14.02.2026 (обновлено: 16:27 14.02.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии В. Орбан
Премьер-министр Венгрии В. Орбан
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз оскорбительно отозвался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.
"Одному Виктору нужно перестать думать о том, как отращивать свой живот, а начать думать о том, как нарастить свою армию", – сказал глава киевского режима.
Орбан в соцсети X прокомментировал очередной выпад Зеленского в свой адрес. Венгерский премьер поблагодарил Зеленского за "очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Евросоюз" и выразил уверенность, что слова главы киевского режима "помогут венграм более ясно увидеть ситуацию".

"Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского Союза", – добавил Виктор Орбан.

Ранее Зеленский нахамил венгерскому премьеру в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Тогда глава киевского режима заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
Орбан в ответ заявил, что прийти к взаимопониманию с Зеленским "крайне затруднительно". По его словам, глава киевского режима уже четвертый год не может или не желает завершить конфликт в своей стране даже при посредничестве США. Он также заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшее выделение финансовой помощи Украине через бюджет Евросоюза.
Виктор ОрбанВладимир ЗеленскийПолитикаУкраинаВенгрияНовости
 
