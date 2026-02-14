https://crimea.ria.ru/20260214/zelenskiy-vnov-nakhamil-orbanu-1153208215.html

Зеленский вновь нахамил Орбану

Зеленский вновь нахамил Орбану - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Зеленский вновь нахамил Орбану

Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз оскорбительно отозвался о премьер-министре Венгрии Викторе... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T16:10

2026-02-14T16:10

2026-02-14T16:27

виктор орбан

владимир зеленский

политика

украина

венгрия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138691408_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_2d45d10e3fcd7c2a0c8774b8d898ee17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз оскорбительно отозвался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.Орбан в соцсети X прокомментировал очередной выпад Зеленского в свой адрес. Венгерский премьер поблагодарил Зеленского за "очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Евросоюз" и выразил уверенность, что слова главы киевского режима "помогут венграм более ясно увидеть ситуацию".Ранее Зеленский нахамил венгерскому премьеру в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Тогда глава киевского режима заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".Орбан в ответ заявил, что прийти к взаимопониманию с Зеленским "крайне затруднительно". По его словам, глава киевского режима уже четвертый год не может или не желает завершить конфликт в своей стране даже при посредничестве США. Он также заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшее выделение финансовой помощи Украине через бюджет Евросоюза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, владимир зеленский, политика, украина, венгрия, новости