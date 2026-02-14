https://crimea.ria.ru/20260214/zelenskiy-pozhalovalsya-na-davlenie-so-storony-ssha-1153207765.html

Зеленский пожаловался на давление со стороны США

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался на то, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в процессе урегулирования конфликта.Зеленский также выразил надежду, что новый раунд переговоров, который должен состояться на следующей неделе в Женеве, будет "серьезным, содержательным и полезным для всех".Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить мирное соглашение, и Зеленскому придется двигаться в сторону урегулирования.Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.Американскую сторону на переговорах по урегулированию украинского конфликта представят спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнениеРеферендум на Украине: о чем говорят "утечки" о договоренностях с США

