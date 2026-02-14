Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался на давление со стороны США - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Зеленский пожаловался на давление со стороны США
Зеленский пожаловался на давление со стороны США - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Зеленский пожаловался на давление со стороны США
Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался на то, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в процессе... РИА Новости Крым, 14.02.2026
владимир зеленский
сша
дональд трамп
украина
переговоры
новости
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался на то, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в процессе урегулирования конфликта.Зеленский также выразил надежду, что новый раунд переговоров, который должен состояться на следующей неделе в Женеве, будет "серьезным, содержательным и полезным для всех".Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить мирное соглашение, и Зеленскому придется двигаться в сторону урегулирования.Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.Американскую сторону на переговорах по урегулированию украинского конфликта представят спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
Зеленский пожаловался на давление со стороны США

США требуют от Украины односторонних уступок в процессе урегулирования – Зеленский

15:36 14.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался на то, что США требуют от Украины пойти на односторонние уступки в процессе урегулирования конфликта.
"Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России", – цитируют украинские СМИ главу киевского режима.
Зеленский также выразил надежду, что новый раунд переговоров, который должен состояться на следующей неделе в Женеве, будет "серьезным, содержательным и полезным для всех".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить мирное соглашение, и Зеленскому придется двигаться в сторону урегулирования.
Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Американскую сторону на переговорах по урегулированию украинского конфликта представят спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
