Воздушную тревогу объявили в Севастополе
В Севастополе звучат сирены – в регионе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T17:18
2026-02-14T17:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – в регионе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу

17:18 14.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – в регионе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаМихаил Развожаев
 
