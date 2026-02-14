Рейтинг@Mail.ru
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260214/vosem-chelovek-postradali-v-rezultate-vzryva-gaza-v-sergievom-posade-1153212337.html
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, всего горят три жилых дома, пожарные ликвидируют возгорание,... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T20:45
2026-02-14T20:45
взрыв в сергиевом посаде
газ
взрыв
взрыв газа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, всего горят три жилых дома, пожарные ликвидируют возгорание, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.Уточнятся, что восемь человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
взрыв в сергиевом посаде
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_25d59a36c488d7efe947948e40006dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в сергиевом посаде, газ, взрыв, взрыв газа, происшествия
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде

Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Сергиевом Посаде

20:45 14.02.2026
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, всего горят три жилых дома, пожарные ликвидируют возгорание, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Прибывшие на место происшествия работники ПСЧ-233 Мособлпожспас обнаружили, что горят три жилых дома, и пламя может перекинуться на соседние постройки... В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание. Причина пожара выясняется", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что восемь человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Взрыв в Сергиевом ПосадеГазВзрывВзрыв газаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Мощная атака ВСУ на Крым и Кубань - сбиты 55 дронов за три часа
23:03Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи: погиб человек
22:42В Севастополе снова воздушная тревога - сирены звучат третий раз за день
22:41В Севастополе закрыли рейд в третий раз за день
21:55Атаки на Крым и Севастополь и ситуация в Белгороде: главное за день
21:41Поиски пропавших рыбаков в Азовском море – подробности
21:33Гурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне
21:1815 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года
20:45Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде
20:41Над Крымом и Азовским и Черным морями сбиты 9 БПЛА - Минобороны
20:20В Севастополе прокуратура восстановила право пожилого инвалида на выплаты
20:15Подросток погиб под снежным завалом на хоккейном корте в Сибири
19:59Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
19:37Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнение
19:29Рейд в Севастополе открыли
19:20Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:01Крымский мост снова перекрыт
18:47В США сделали тяжелое признание о российском оружии
18:12Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев
17:51Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек
Лента новостейМолния