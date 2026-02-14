https://crimea.ria.ru/20260214/vosem-chelovek-postradali-v-rezultate-vzryva-gaza-v-sergievom-posade-1153212337.html

Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде

2026-02-14T20:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, всего горят три жилых дома, пожарные ликвидируют возгорание, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.Уточнятся, что восемь человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

