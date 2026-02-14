https://crimea.ria.ru/20260214/vosem-chelovek-postradali-v-rezultate-vzryva-gaza-v-sergievom-posade-1153212337.html
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, всего горят три жилых дома, пожарные ликвидируют возгорание,... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T20:45
2026-02-14T20:45
2026-02-14T20:45
взрыв в сергиевом посаде
газ
взрыв
взрыв газа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, всего горят три жилых дома, пожарные ликвидируют возгорание, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.Уточнятся, что восемь человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
взрыв в сергиевом посаде
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_25d59a36c488d7efe947948e40006dc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в сергиевом посаде, газ, взрыв, взрыв газа, происшествия
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Сергиевом Посаде