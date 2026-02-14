https://crimea.ria.ru/20260214/v-ssha-sdelali-tyazheloe-priznanie-o-rossiyskom-oruzhii-1153210996.html

В США сделали тяжелое признание о российском оружии

В США сделали тяжелое признание о российском оружии - РИА Новости Крым, 14.02.2026

В США сделали тяжелое признание о российском оружии

Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западных конкурентов, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T18:47

2026-02-14T18:47

2026-02-14T18:53

су-57

сша

оружие

министерство обороны рф

пентагон

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153045718_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_515cc8ab8b9db229367254b5bad6ad27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западных конкурентов, пишет Military Watch Magazine."Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22 <…>. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35 <…>. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства", — говорится в публикации.В статье также отмечается, что Су-57 прошел гораздо более интенсивные испытания в сложных условиях, чем другие истребители его поколения, в том числе участвовал в различных операциях в условиях боевых действий.Ранее пресс-служба объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех" сообщила РИА Новости, что изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооруженияСу-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, сша, оружие, министерство обороны рф, пентагон, новости