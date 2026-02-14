Рейтинг@Mail.ru
В США сделали тяжелое признание о российском оружии - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В США сделали тяжелое признание о российском оружии
В США сделали тяжелое признание о российском оружии
В США сделали тяжелое признание о российском оружии
Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западных конкурентов, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западных конкурентов, пишет Military Watch Magazine."Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22 &lt;…&gt;. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35 &lt;…&gt;. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства", — говорится в публикации.В статье также отмечается, что Су-57 прошел гораздо более интенсивные испытания в сложных условиях, чем другие истребители его поколения, в том числе участвовал в различных операциях в условиях боевых действий.Ранее пресс-служба объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех" сообщила РИА Новости, что изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооруженияСу-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В США сделали тяжелое признание о российском оружии

MWM: обновленный Су-57 превосходит конкурентов западного производства

18:47 14.02.2026 (обновлено: 18:53 14.02.2026)
 
Самолет Су-57
Самолет Су-57
© ПАО "ОАК"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западных конкурентов, пишет Military Watch Magazine.
"Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22 <…>. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35 <…>. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства", — говорится в публикации.
В статье также отмечается, что Су-57 прошел гораздо более интенсивные испытания в сложных условиях, чем другие истребители его поколения, в том числе участвовал в различных операциях в условиях боевых действий.
Ранее пресс-служба объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех" сообщила РИА Новости, что изготовила и передала Минобороны России крупную партию самолетов Су-57 в новом техническом облике. Машины получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения
Су-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.
