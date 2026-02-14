Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за день - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за день
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за день - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за день
В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T22:41
2026-02-14T22:44
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
северная сторона
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
севастополь
крым
Новости
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за день

В Севастополе закрыли рейд

22:41 14.02.2026 (обновлено: 22:44 14.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
