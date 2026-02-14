Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260214/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-ataku-vsu--razvozhaev-1153209756.html
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев
В Севастополе средства ПВО отражают воздушную атаку, на данный момент сбито две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T17:40
2026-02-14T17:43
севастополь
срочные новости крыма
новости севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143466607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_915681f63bee9f46af082e378f763db3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе средства ПВО отражают воздушную атаку, на данный момент сбито две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.Он также призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143466607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_facbb03fa24f379a14ef4208567c5200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, срочные новости крыма, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – сбито две воздушные цели

17:40 14.02.2026 (обновлено: 17:43 14.02.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе средства ПВО отражают воздушную атаку, на данный момент сбито две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели", - написал он в своем канале в MAX.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.

Он также призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольСрочные новости КрымаНовости СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев
17:38Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
17:18Воздушную тревогу объявили в Севастополе
17:12Белгород после ударов ВСУ: горячей воды не будет до конца сезона
16:55В Севастополе перекрыли рейд - катера и паромы остановлены
16:43"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны
16:26В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"
16:10Зеленский вновь нахамил Орбану
15:56Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
15:36Зеленский пожаловался на давление со стороны США
15:18Крымский мост сейчас: что просходит с очередью
15:05В Азовском море ищут пропавших рыбаков спасатели из Крыма
14:54Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом
14:37Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы
14:14Туман и сильный ветер идут на Севастополь
14:08Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС
13:47Неординарный человек: Путин выразил соболезнования семье Медведева
13:33Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков
13:26Крымский мост открыли для движения
13:17Крымский мост закрыли для транспорта
Лента новостейМолния