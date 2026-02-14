https://crimea.ria.ru/20260214/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-ataku-vsu--razvozhaev-1153209756.html
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев
В Севастополе средства ПВО отражают воздушную атаку, на данный момент сбито две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе средства ПВО отражают воздушную атаку, на данный момент сбито две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.Он также призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:40 14.02.2026 (обновлено: 17:43 14.02.2026)