"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны
"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны
"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны - РИА Новости Крым, 14.02.2026
"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны
РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T16:43
2026-02-14T16:48
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Крымская война была в музыкальном плане явлением необычным и поэтому сподвигавшем и русских композиторов, и иностранных, к всплеску музыкального творчества. К сожалению, многие мелодии той поры, за редким исключением, сейчас не очень помнят, они не пережили своего времени – касается ли это маршевых и походных песен русского воинства, или народных казачьих, или песен, сложенных британскими и французскими солдатами. Исполняют их редко, даже такую классику как парафиз Ференца Листа или британские марши. А вот у турок – интересный музыкальный факт - солдатских песен той поры не было. Известны народные баллады ирландцев - "As I Rode Down Through Irishtown" или "The Kerry Recruit", отличающиеся антимилитаристским характером и поэтому в свое время ставшие полузапрещенными, за их исполнение на туманном Альбионе даже можно было загреметь за решетку.А вот русские казачьи песни вроде "Турки наши лиходеи" или лихая "Вот француз у турка в службе", как и несколько других, стали популярны в наше время у различных казачьих ансамблей, ведь казаки принимали непосредственное участие не только в защите и первой обороне Севастополя, но и на других фронтах этой войны, которую по меткому выражению бывшего министра культуры России Владимира Медынского, называют Нулевой мировой.Песни казаков и солдат рождены в окопах. В них рассказывается о солдатском быте, о военных и политических международных событиях в понимании простого народа. Вот, например, описание Синопского боя: "Вдруг Нахимову от князя пришли разом два указа, жданых, дорогих. Приказ первый – ехать в море, а второй – поймать там вскоре бусурманов злых". А вот так, вполне грамотно, описывается политическая международная обстановка: "Вот француз у турка в службе, англичанин с ними в дружбе - покумились, знать. Времена настали тяжки - два союзника в пристяжке, а султан - в корню". Эти строки, сложенные народом, говорят о политической грамотности русского солдата, а также о том, что простая народная песня носила в том числе и функцию политпросвещения.Солдатская традиция сочинять песни о военных событиях на Руси не нова. Существование подобного народного творчества зафиксировано со времен Шведских войн XVIII века и сохранилось до Первой мировой включительно. Исследователи также фиксируют существование солдатских песен времен Великой Отечественной войны.Были и песни, написанные во время Крымской войны профессионалами. К примеру, "Православный русский воин" на музыку русского гимна тех времен "Боже, царя храни" Алексея Львова на слова князя Михаила Горчакова - командующего войсками в Крыму.Или песня на стихи писателя Льва Толстого, который стал непосредственным участником севастопольских событий. Она стала по-настоящему народной: "Как четвертого числа нас нелегкая несла горы отбирать". Известное крылатое выражение "гладко было на бумаге, да забыли про овраги" - это строки Льва Николаевича из этого стихотворения.
"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны

Стихи Толстого о Севастополе стали в Крымскую войну народной песней

16:43 14.02.2026 (обновлено: 16:48 14.02.2026)
 
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Крымская война была в музыкальном плане явлением необычным и поэтому сподвигавшем и русских композиторов, и иностранных, к всплеску музыкального творчества.
К сожалению, многие мелодии той поры, за редким исключением, сейчас не очень помнят, они не пережили своего времени – касается ли это маршевых и походных песен русского воинства, или народных казачьих, или песен, сложенных британскими и французскими солдатами. Исполняют их редко, даже такую классику как парафиз Ференца Листа или британские марши. А вот у турок – интересный музыкальный факт - солдатских песен той поры не было.
Известны народные баллады ирландцев - "As I Rode Down Through Irishtown" или "The Kerry Recruit", отличающиеся антимилитаристским характером и поэтому в свое время ставшие полузапрещенными, за их исполнение на туманном Альбионе даже можно было загреметь за решетку.
А вот русские казачьи песни вроде "Турки наши лиходеи" или лихая "Вот француз у турка в службе", как и несколько других, стали популярны в наше время у различных казачьих ансамблей, ведь казаки принимали непосредственное участие не только в защите и первой обороне Севастополя, но и на других фронтах этой войны, которую по меткому выражению бывшего министра культуры России Владимира Медынского, называют Нулевой мировой.
Песни казаков и солдат рождены в окопах. В них рассказывается о солдатском быте, о военных и политических международных событиях в понимании простого народа. Вот, например, описание Синопского боя: "Вдруг Нахимову от князя пришли разом два указа, жданых, дорогих. Приказ первый – ехать в море, а второй – поймать там вскоре бусурманов злых". А вот так, вполне грамотно, описывается политическая международная обстановка: "Вот француз у турка в службе, англичанин с ними в дружбе - покумились, знать. Времена настали тяжки - два союзника в пристяжке, а султан - в корню". Эти строки, сложенные народом, говорят о политической грамотности русского солдата, а также о том, что простая народная песня носила в том числе и функцию политпросвещения.
Солдатская традиция сочинять песни о военных событиях на Руси не нова. Существование подобного народного творчества зафиксировано со времен Шведских войн XVIII века и сохранилось до Первой мировой включительно. Исследователи также фиксируют существование солдатских песен времен Великой Отечественной войны.
Были и песни, написанные во время Крымской войны профессионалами. К примеру, "Православный русский воин" на музыку русского гимна тех времен "Боже, царя храни" Алексея Львова на слова князя Михаила Горчакова - командующего войсками в Крыму.
Или песня на стихи писателя Льва Толстого, который стал непосредственным участником севастопольских событий. Она стала по-настоящему народной: "Как четвертого числа нас нелегкая несла горы отбирать". Известное крылатое выражение "гладко было на бумаге, да забыли про овраги" - это строки Льва Николаевича из этого стихотворения.
