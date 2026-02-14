https://crimea.ria.ru/20260214/v-sevastopole-stoyali---narodnye-pesni-krymskoy-voyny-1152725998.html

"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны

"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны - РИА Новости Крым, 14.02.2026

"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны

РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T16:43

2026-02-14T16:43

2026-02-14T16:48

с песней по крыму

крым

крымская война

лев толстой

музыка

казачество

севастополь

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132017674_0:226:2835:1821_1920x0_80_0_0_319a0b1bcabb3133f788a056013a9402.jpg

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Крымская война была в музыкальном плане явлением необычным и поэтому сподвигавшем и русских композиторов, и иностранных, к всплеску музыкального творчества. К сожалению, многие мелодии той поры, за редким исключением, сейчас не очень помнят, они не пережили своего времени – касается ли это маршевых и походных песен русского воинства, или народных казачьих, или песен, сложенных британскими и французскими солдатами. Исполняют их редко, даже такую классику как парафиз Ференца Листа или британские марши. А вот у турок – интересный музыкальный факт - солдатских песен той поры не было. Известны народные баллады ирландцев - "As I Rode Down Through Irishtown" или "The Kerry Recruit", отличающиеся антимилитаристским характером и поэтому в свое время ставшие полузапрещенными, за их исполнение на туманном Альбионе даже можно было загреметь за решетку.А вот русские казачьи песни вроде "Турки наши лиходеи" или лихая "Вот француз у турка в службе", как и несколько других, стали популярны в наше время у различных казачьих ансамблей, ведь казаки принимали непосредственное участие не только в защите и первой обороне Севастополя, но и на других фронтах этой войны, которую по меткому выражению бывшего министра культуры России Владимира Медынского, называют Нулевой мировой.Песни казаков и солдат рождены в окопах. В них рассказывается о солдатском быте, о военных и политических международных событиях в понимании простого народа. Вот, например, описание Синопского боя: "Вдруг Нахимову от князя пришли разом два указа, жданых, дорогих. Приказ первый – ехать в море, а второй – поймать там вскоре бусурманов злых". А вот так, вполне грамотно, описывается политическая международная обстановка: "Вот француз у турка в службе, англичанин с ними в дружбе - покумились, знать. Времена настали тяжки - два союзника в пристяжке, а султан - в корню". Эти строки, сложенные народом, говорят о политической грамотности русского солдата, а также о том, что простая народная песня носила в том числе и функцию политпросвещения.Солдатская традиция сочинять песни о военных событиях на Руси не нова. Существование подобного народного творчества зафиксировано со времен Шведских войн XVIII века и сохранилось до Первой мировой включительно. Исследователи также фиксируют существование солдатских песен времен Великой Отечественной войны.Были и песни, написанные во время Крымской войны профессионалами. К примеру, "Православный русский воин" на музыку русского гимна тех времен "Боже, царя храни" Алексея Львова на слова князя Михаила Горчакова - командующего войсками в Крыму.Или песня на стихи писателя Льва Толстого, который стал непосредственным участником севастопольских событий. Она стала по-настоящему народной: "Как четвертого числа нас нелегкая несла горы отбирать". Известное крылатое выражение "гладко было на бумаге, да забыли про овраги" - это строки Льва Николаевича из этого стихотворения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Музы, вдохновленные Крымской войнойСто интересных фактов о Крымской войне

https://crimea.ria.ru/20260207/veselisya-khrabryy-ross---pervyy-neofitsialnyy-gimn-rossii-1152725612.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

с песней по крыму, крым, крымская война, лев толстой, музыка, казачество, севастополь