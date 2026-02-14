Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова воздушная тревога - сирены звучат третий раз за день - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Севастополе снова воздушная тревога - сирены звучат третий раз за день
В Севастополе снова воздушная тревога - сирены звучат третий раз за день - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Севастополе снова воздушная тревога - сирены звучат третий раз за день
В Севастополе снова звучат сирены – в регионе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T22:42
2026-02-14T23:22
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучат сирены – в регионе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
севастополь
крым
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе снова воздушная тревога - сирены звучат третий раз за день

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

22:42 14.02.2026 (обновлено: 23:22 14.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучат сирены – в регионе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
