В Севастополе прокуратура восстановила право пожилого инвалида на выплаты

2026-02-14T20:20
2026-02-14T20:20
2026-02-14T20:21
В Севастополе прокуратура восстановила право пожилой женщины-инвалида на выплаты
20:20 14.02.2026 (обновлено: 20:21 14.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура восстановила право 70-летней местной жительницы на выплаты в связи с полученной на производстве травмой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Женщина обратилась в прокуратуру в связи с тем, что ей отказали в назначении социальных выплат, положенных ей в связи с производственной травмой. В 1990 году она, работая водителем погрузчика на Константиновском химическом заводе Донецкой области, получила травму ноги, которая привела к инвалидности.
Помимо мер социальной поддержки инвалидов, ей положена ежемесячная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве. Однако заявительница получила отказ от органов пенсионного фонда в назначении выплаты из-за отсутствия подтверждающих документов.
"Прокуратура направила в суд иск об установлении факта несчастного случая на производстве и признании его связанным с трудовой деятельностью пострадавшей. Требования прокурора удовлетворены. Фактическое восстановление прав пенсионерки находилось на контроле надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Женщине назначена причитающаяся ежемесячная страховая выплата. Также она получила перерасчет с марта 2023 года на общую сумму свыше 550 тысяч рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube