В Севастополе прокуратура восстановила право пожилого инвалида на выплаты

В Севастополе прокуратура восстановила право пожилого инвалида на выплаты - РИА Новости Крым, 14.02.2026

В Севастополе прокуратура восстановила право пожилого инвалида на выплаты

В Севастополе прокуратура восстановила право 70-летней местной жительницы на выплаты в связи с полученной на производстве травмой, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура восстановила право 70-летней местной жительницы на выплаты в связи с полученной на производстве травмой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Женщина обратилась в прокуратуру в связи с тем, что ей отказали в назначении социальных выплат, положенных ей в связи с производственной травмой. В 1990 году она, работая водителем погрузчика на Константиновском химическом заводе Донецкой области, получила травму ноги, которая привела к инвалидности.Помимо мер социальной поддержки инвалидов, ей положена ежемесячная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве. Однако заявительница получила отказ от органов пенсионного фонда в назначении выплаты из-за отсутствия подтверждающих документов. Женщине назначена причитающаяся ежемесячная страховая выплата. Также она получила перерасчет с марта 2023 года на общую сумму свыше 550 тысяч рублей.

