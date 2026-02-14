Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе перекрыли рейд - катера и паромы остановлены - РИА Новости Крым, 14.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260214/v-sevastopole-perekryli-reyd-1153208865.html
В Севастополе перекрыли рейд - катера и паромы остановлены
В Севастополе перекрыли рейд - катера и паромы остановлены - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Севастополе перекрыли рейд - катера и паромы остановлены
В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T16:55
2026-02-14T16:57
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города."Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, новости крыма, севастополь, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе
В Севастополе перекрыли рейд - катера и паромы остановлены

В Севастополе перекрыли рейд

16:55 14.02.2026 (обновлено: 16:57 14.02.2026)
 
© РИА Новости Крым
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Крым, Безопасность Республики Крым и Севастополя, Новости Севастополя, Новости Крыма, Севастополь, Морской транспорт, Северная сторона, Паромы и катера в Севастополе
 
