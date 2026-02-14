Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 14.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260214/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1153137983.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T11:42
2026-02-14T11:44
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в субботу в 11:16. Тревога звучала около получаса.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

11:42 14.02.2026 (обновлено: 11:44 14.02.2026)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Сирены в городе включили в субботу в 11:16. Тревога звучала около получаса.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
