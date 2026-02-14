Рейтинг@Mail.ru
В Крыму семьям с детьми доступна новая выплата - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Крыму семьям с детьми доступна новая выплата
В Крыму семьям с детьми доступна новая выплата - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Крыму семьям с детьми доступна новая выплата
Ежегодную выплату теперь смогут оформить крымские семьи с двумя и более детьми. Новая мера поддержка доступна при условии низкого дохода, сообщили в Отделение... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Ежегодную выплату теперь смогут оформить крымские семьи с двумя и более детьми. Новая мера поддержка доступна при условии низкого дохода, сообщили в Отделение СФР по Республике Крым.
В Крыму семьям с детьми доступна новая выплата

Новая мера соцподдержки в Крыму - семьи с детьми могут получить ежегодную выплату

08:12 14.02.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Ежегодную выплату теперь смогут оформить крымские семьи с двумя и более детьми. Новая мера поддержка доступна при условии низкого дохода, сообщили в Отделение СФР по Республике Крым.
"На ежегодную семейную выплату имеет право каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), воспитывающих двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок обучается очно)", - говорится в сообщении.
Для получения выплаты необходимо, чтобы заявитель и дети были гражданами России, постоянно проживающими на территории страны. Кроме того, ежемесячный доход на человека в семье (среднедушевой доход) не должен превышать величину полуторакратного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи на год, предшествующий году обращения. Так, в прошлом году в Крыму эта сумма составила немногим более 25801 рублей.
Также заявитель должен являться плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ). У него не должно быть долгов по уплате алиментов, а движимое и недвижимое семейное имущество не должно превышать установленный перечень, перечислили в пресс-службе.
"Если эти условия выполняются, впервые обратиться за семейной выплатой крымские родители смогут с 1 июня до 1 октября 2026 года. Заявления будут приниматься на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым и МФЦ. Заявление должен подавать каждый родитель отдельно, и выплата будет производиться через банковские учреждения", - уточняется в тексте.
Размер семейной выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного налога на доходы физических лиц (НДФЛ 13%) с доходов заявителя, полученных в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%, пояснили специалисты.
Семейная выплата будет начисляться в один раз в год. Право на нее нужно будет подтверждать, добавили в отделении СФР.
Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Также проиндексированысоциальные и страховые выплаты крымчан с февраля на 5,6%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитацию
В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей
 
КрымОтделение Социального фонда России по Республике КрымСоциальный фонд РоссиисемьяМногодетная семьяВыплаты и компенсацииПособия и выплатыНовости Крыма
 
