https://crimea.ria.ru/20260214/v-krymu-semyam-s-detmi-dostupna-novaya-vyplata-1153188462.html

В Крыму семьям с детьми доступна новая выплата

В Крыму семьям с детьми доступна новая выплата - РИА Новости Крым, 14.02.2026

В Крыму семьям с детьми доступна новая выплата

Ежегодную выплату теперь смогут оформить крымские семьи с двумя и более детьми. Новая мера поддержка доступна при условии низкого дохода, сообщили в Отделение... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T08:12

2026-02-14T08:12

2026-02-14T08:12

крым

отделение социального фонда россии по республике крым

социальный фонд россии

семья

многодетная семья

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133148_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_66bd9f514fbed540dca94f465c9c58bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Ежегодную выплату теперь смогут оформить крымские семьи с двумя и более детьми. Новая мера поддержка доступна при условии низкого дохода, сообщили в Отделение СФР по Республике Крым.Для получения выплаты необходимо, чтобы заявитель и дети были гражданами России, постоянно проживающими на территории страны. Кроме того, ежемесячный доход на человека в семье (среднедушевой доход) не должен превышать величину полуторакратного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи на год, предшествующий году обращения. Так, в прошлом году в Крыму эта сумма составила немногим более 25801 рублей.Также заявитель должен являться плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ). У него не должно быть долгов по уплате алиментов, а движимое и недвижимое семейное имущество не должно превышать установленный перечень, перечислили в пресс-службе.Размер семейной выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного налога на доходы физических лиц (НДФЛ 13%) с доходов заявителя, полученных в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%, пояснили специалисты.Семейная выплата будет начисляться в один раз в год. Право на нее нужно будет подтверждать, добавили в отделении СФР.Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Также проиндексированысоциальные и страховые выплаты крымчан с февраля на 5,6%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условияКрымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитациюВ Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отделение социального фонда россии по республике крым, социальный фонд россии, семья, многодетная семья, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости крыма