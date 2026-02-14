https://crimea.ria.ru/20260214/v-anape-obnaruzhili-starye-vybrosy-mazuta-s-tankerov-volgoneft-1153208487.html
В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"
В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"
Старые выбросы нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружили на берегу в Анапе, их оперативно убрали сотрудники отряда "Кубань-СПАС". Об этом... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Старые выбросы нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружили на берегу в Анапе, их оперативно убрали сотрудники отряда "Кубань-СПАС". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Также на некоторых участках возле кромки воды обнажилась мелкая крошка из старых выбросов мазута. Уборку частично завершили в пятницу, на следующий день уборка продолжилась.Свежих выбросов нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе с 6 по 13 февраля не зафиксировано, добавили в оперштабе.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Кубани требуют 34 млрд рублей с владельцев танкеров "Волгонефть"Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколькоКубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"
