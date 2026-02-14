Рейтинг@Mail.ru
В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"
В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть" - РИА Новости Крым, 14.02.2026
В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"
Старые выбросы нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружили на берегу в Анапе, их оперативно убрали сотрудники отряда "Кубань-СПАС". Об этом... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Старые выбросы нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружили на берегу в Анапе, их оперативно убрали сотрудники отряда "Кубань-СПАС". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Также на некоторых участках возле кромки воды обнажилась мелкая крошка из старых выбросов мазута. Уборку частично завершили в пятницу, на следующий день уборка продолжилась.Свежих выбросов нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе с 6 по 13 февраля не зафиксировано, добавили в оперштабе.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, анапа, кубань, краснодарский край
В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"

На побережье Анапы обнаружены старые выбросы мазута – их после шторма обнажило море

16:26 14.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Старые выбросы нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" обнаружили на берегу в Анапе, их оперативно убрали сотрудники отряда "Кубань-СПАС". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"13 февраля их (выбросы мазута – ред.) обнаружили у кромки воды – море размыло песок и обнажило давние выбросы. Куски размером до 40 см на пляже "Хуторок" оперативно убрали сотрудники Кубань-СПАС", - говорится в сообщении.
Также на некоторых участках возле кромки воды обнажилась мелкая крошка из старых выбросов мазута. Уборку частично завершили в пятницу, на следующий день уборка продолжилась.
Свежих выбросов нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе с 6 по 13 февраля не зафиксировано, добавили в оперштабе.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
