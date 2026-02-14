https://crimea.ria.ru/20260214/ukrainskie-boeviki-atakovali-poselok-v-lnr--postradali-15-chelovek-1153209923.html

Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек

Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек

Боевики ВСУ нанесли удар по поселку Центральный в Луганской Народной Республике, на данный момент известно о 15 пострадавших, из которых четверо находятся в... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T17:51

2026-02-14T17:51

2026-02-14T17:51

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

происшествия

новости сво

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151136629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262aa91650bddf74ae439d6ac21721b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по поселку Центральный в Луганской Народной Республике, на данный момент известно о 15 пострадавших, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.Также в результате атаки повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировали возгорания."В муниципальном округе развернут оперативный штаб. Все службы занимаются ликвидацией последствий. Местные власти обеспечивают перемещение людей из пострадавших домов в пункты временного размещения", - добавил глава ЛНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской областиДва человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по БелгородуВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое

https://crimea.ria.ru/20260214/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-ataku-vsu--razvozhaev-1153209756.html

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), атаки всу, происшествия, новости сво, безопасность, новости