Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек
Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек
Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек
Боевики ВСУ нанесли удар по поселку Центральный в Луганской Народной Республике, на данный момент известно о 15 пострадавших, из которых четверо находятся в... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по поселку Центральный в Луганской Народной Республике, на данный момент известно о 15 пострадавших, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.Также в результате атаки повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировали возгорания."В муниципальном округе развернут оперативный штаб. Все службы занимаются ликвидацией последствий. Местные власти обеспечивают перемещение людей из пострадавших домов в пункты временного размещения", - добавил глава ЛНР.
Новости
Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек

15 человек пострадали в результате удара ВСУ по поселок Центральный в ЛНР – Пасечник

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по поселку Центральный в Луганской Народной Республике, на данный момент известно о 15 пострадавших, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа. Удар пришелся сразу по нескольким улицам. К сожалению, есть раненные. Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Медицинские бригады продолжают отрабатывать вызовы", - написал Пасечник в своем канале в MAX.
Также в результате атаки повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировали возгорания.
"В муниципальном округе развернут оперативный штаб. Все службы занимаются ликвидацией последствий. Местные власти обеспечивают перемещение людей из пострадавших домов в пункты временного размещения", - добавил глава ЛНР.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской области
Два человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
