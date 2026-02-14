Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек

https://crimea.ria.ru/20260214/ukrainskie-boeviki-atakovali-poselok-v-lnr--postradali-15-chelovek-1153209923.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по поселку Центральный в Луганской Народной Республике, на данный момент известно о 15 пострадавших, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.Также в результате атаки повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировали возгорания."В муниципальном округе развернут оперативный штаб. Все службы занимаются ликвидацией последствий. Местные власти обеспечивают перемещение людей из пострадавших домов в пункты временного размещения", - добавил глава ЛНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе по авто в Брянской областиДва человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по БелгородуВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
