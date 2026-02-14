https://crimea.ria.ru/20260214/uitkoff-i-kushner-primut-uchastie-v-novom-raunde-peregovorov-po-ukraine-1153201272.html
Уиткофф и Кушнер примут участие в новом раунде переговоров по Украине
Американскую сторону на переговорах по урегулированию украинского конфликта представят спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Американскую сторону на переговорах по урегулированию украинского конфликта представят спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Об этом пишет агентство Рейтер.Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
