Туман и сильный ветер идут на Севастополь

В Севастополе в воскресенье резко испортится погода. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Севастополя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье резко испортится погода. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Севастополя.В МЧС напомнили, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, у рекламных щитов, под деревьями или рядом с неукрепленными конструкциями. Также спасатели рекомендуют не гулять у моря и в горах."По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды. Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!" - призвали в МЧС.В Крыму также действует экстренное штормовое предупреждение. По данным регионального главка МЧС России, днем и до конца суток 15 февраля, а также ночью 16 февраля в Крыму ожидается усиление юго-восточного, с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье резко испортится погода. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Севастополя.
"15 февраля порывы юго-восточного ветра в Севастополе могут достигнуть 15–20 м/с. Утром возможен туман, днем ожидается дождь", - предупредили спасатели.
В МЧС напомнили, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, у рекламных щитов, под деревьями или рядом с неукрепленными конструкциями. Также спасатели рекомендуют не гулять у моря и в горах.
"По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды. Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!" - призвали в МЧС.
В Крыму также действует экстренное штормовое предупреждение
. По данным регионального главка МЧС России, днем и до конца суток 15 февраля, а также ночью 16 февраля в Крыму ожидается усиление юго-восточного, с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
