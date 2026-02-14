https://crimea.ria.ru/20260214/tuman-i-silnyy-veter-idut-na-sevastopol-1153206683.html

Туман и сильный ветер идут на Севастополь

В Севастополе в воскресенье резко испортится погода. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Севастополя.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье резко испортится погода. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Севастополя.В МЧС напомнили, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, у рекламных щитов, под деревьями или рядом с неукрепленными конструкциями. Также спасатели рекомендуют не гулять у моря и в горах."По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу! Не находись на обрывах, причалах и набережных у воды. Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!" - призвали в МЧС.В Крыму также действует экстренное штормовое предупреждение. По данным регионального главка МЧС России, днем и до конца суток 15 февраля, а также ночью 16 февраля в Крыму ожидается усиление юго-восточного, с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

