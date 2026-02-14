https://crimea.ria.ru/20260214/tri-doma-sgoreli-v-sergievom-posade-iz-za-skhoda-naledi-pogib-chelovek-1153216496.html

Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи: погиб человек

Тело человека обнаружено в ходе тушения пожара в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщает СК Подмосковья. РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T23:03

2026-02-14T23:03

2026-02-14T23:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Тело человека обнаружено в ходе тушения пожара в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщает СК Подмосковья.В Сергиевом Посаде в субботу произошел взрыв газового баллона в частном доме, после чего огонь распространился на три жилых строения, сообщало ранее ведомство. В результате происшествия, как сообщало ГКУ "Мособлпожспас", пострадали пять человек, позднее число пострадавших выросло до шести. Огонь ликвидирован на площади 244 квадратных метра.Причиной взрыва газа в доме в Сергиевом Посаде стало падение наледи на газовую арматуру газгольдера, после чего произошел взрыв газовоздушной смеси, следует из сообщения МЧС по Московской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

