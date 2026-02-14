Рейтинг@Mail.ru
Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи: погиб человек - РИА Новости Крым, 14.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260214/tri-doma-sgoreli-v-sergievom-posade-iz-za-skhoda-naledi-pogib-chelovek-1153216496.html
Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи: погиб человек
Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи: погиб человек - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи: погиб человек
Тело человека обнаружено в ходе тушения пожара в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщает СК Подмосковья. РИА Новости Крым, 14.02.2026
взрыв в сергиевом посаде
газ
пожар
взрыв
взрыв газа
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Тело человека обнаружено в ходе тушения пожара в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщает СК Подмосковья.В Сергиевом Посаде в субботу произошел взрыв газового баллона в частном доме, после чего огонь распространился на три жилых строения, сообщало ранее ведомство. В результате происшествия, как сообщало ГКУ "Мособлпожспас", пострадали пять человек, позднее число пострадавших выросло до шести. Огонь ликвидирован на площади 244 квадратных метра.
Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи: погиб человек

Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи - погиб человек и еще 6 пострадали

23:03 14.02.2026 (обновлено: 23:15 14.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Тело человека обнаружено в ходе тушения пожара в Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело, сообщает СК Подмосковья.
В Сергиевом Посаде в субботу произошел взрыв газового баллона в частном доме, после чего огонь распространился на три жилых строения, сообщало ранее ведомство. В результате происшествия, как сообщало ГКУ "Мособлпожспас", пострадали пять человек, позднее число пострадавших выросло до шести. Огонь ликвидирован на площади 244 квадратных метра.
"В ходе тушения пожара обнаружено тело одного человека. В больницу за помощью обратились четыре человека. Точное количество пострадавших уточняется... В территориальном следственном отделе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (статья 109 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СК на платформе Max.
Причиной взрыва газа в доме в Сергиевом Посаде стало падение наледи на газовую арматуру газгольдера, после чего произошел взрыв газовоздушной смеси, следует из сообщения МЧС по Московской области.
"По уточненной информации, в результате падения наледи на газовую арматура газгольдера произошел взрыв газовоздушной смеси в 2-этажном частном доме, произошло возгорание дома и двух соседних домов по всей площади", - говорится в сообщении подмосковного МЧС на платформе Max.
