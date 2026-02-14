Рейтинг@Mail.ru
США предоставят Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 году - РИА Новости Крым, 14.02.2026
США предоставят Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 году
США предоставят Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 году - РИА Новости Крым, 14.02.2026
США предоставят Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 году
США в 2026 году поставят Украине вооружение на сумму 15 миллиардов долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО. Об этом заявил генсек... РИА Новости Крым, 14.02.2026
марк рютте
нато
украина
коллективный запад
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
оружие
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. США в 2026 году поставят Украине вооружение на сумму 15 миллиардов долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.Он уточнил, что для Киева планируется приобрести критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон больше не поставляет оружие Украине напрямую. За вооружение теперь платят европейские союзники по НАТО и затем передают его Киеву.В начале февраля 2026 года Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
Новости
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
США предоставят Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 году

США поставят Украине оружия на $15 млрд через союзников по НАТО в 2026 году – Рютте

09:56 14.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. США в 2026 году поставят Украине вооружение на сумму 15 миллиардов долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.
"Они поставляют (вооружения на сумму - ред.) по миллиарду евро в месяц. Таким образом, в этом году это составит около 15 миллиардов долларов, или 12 миллиардов евро", – цитирует Рютте РИА Новости.
Он уточнил, что для Киева планируется приобрести критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон больше не поставляет оружие Украине напрямую. За вооружение теперь платят европейские союзники по НАТО и затем передают его Киеву.
В начале февраля 2026 года Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Марк РюттеНАТОУкраинаКоллективный ЗападЗападная помощь УкраинеПоставки западного оружия УкраинеОружиеНовостиВ мире
 
