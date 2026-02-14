https://crimea.ria.ru/20260214/ssha-predostavyat-ukraine-vooruzhenie-na-15-mlrd-dollarov-v-2026-godu-1153202187.html

США предоставят Украине вооружение на 15 млрд долларов в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. США в 2026 году поставят Украине вооружение на сумму 15 миллиардов долларов в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.Он уточнил, что для Киева планируется приобрести критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон больше не поставляет оружие Украине напрямую. За вооружение теперь платят европейские союзники по НАТО и затем передают его Киеву.В начале февраля 2026 года Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГДания передаст Украине списанные истребители F-16

