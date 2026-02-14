https://crimea.ria.ru/20260214/ssha-gotovyatsya-k-zatyazhnoy-voennoy-operatsii-protiv-irana--smi-1153203563.html

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ - РИА Новости Крым, 14.02.2026

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ

США готовится к затяжной военной операции против Ирана, речь может идти о нескольких неделях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T11:31

2026-02-14T11:31

2026-02-14T11:31

сша

иран

в мире

политика

внешняя политика

ближний восток

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126484116_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_7c95f65b4917f227e286b9c38aa79fa7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Армия США готовится к затяжной военной операции против Ирана, речь может идти о нескольких неделях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.По словам собеседников агентства, в ходе данной кампании американские военные могут нанести удары по государственным учреждениям Ирана и объектам безопасности, а не только по ядерной инфраструктуре.В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что армада американских кораблей выдвинулась к Ирану, она будет готова нанести удар по республике, если Тегеран не согласится на "справедливую и взаимовыгодную сделку". В частности, Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран полностью отказался от ядерного оружия. Американский лидер также подчеркнул, что возможная атака на Иран в этот раз будет "гораздо более жестокой", чем прошлым летом.Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Трамп готовится повторить в Иране венесуэльский сценарий госпереворота. По мнению эксперта, угрозы ударной морской группировкой являются отвлекающим маневром, тогда как главные усилия США могут быть направлены на свержение существующего режима в Иране с помощью предателей в высших эшелонах иранской власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США озвучили требования к Ирану Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки

сша

иран

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, иран, в мире, политика, внешняя политика, ближний восток, сми