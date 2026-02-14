Рейтинг@Mail.ru
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ - РИА Новости Крым, 14.02.2026
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ - РИА Новости Крым, 14.02.2026
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ
США готовится к затяжной военной операции против Ирана, речь может идти о нескольких неделях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Армия США готовится к затяжной военной операции против Ирана, речь может идти о нескольких неделях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.По словам собеседников агентства, в ходе данной кампании американские военные могут нанести удары по государственным учреждениям Ирана и объектам безопасности, а не только по ядерной инфраструктуре.В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что армада американских кораблей выдвинулась к Ирану, она будет готова нанести удар по республике, если Тегеран не согласится на "справедливую и взаимовыгодную сделку". В частности, Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран полностью отказался от ядерного оружия. Американский лидер также подчеркнул, что возможная атака на Иран в этот раз будет "гораздо более жестокой", чем прошлым летом.Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Трамп готовится повторить в Иране венесуэльский сценарий госпереворота. По мнению эксперта, угрозы ударной морской группировкой являются отвлекающим маневром, тогда как главные усилия США могут быть направлены на свержение существующего режима в Иране с помощью предателей в высших эшелонах иранской власти.
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Армия США готовится к затяжной военной операции против Ирана, речь может идти о нескольких неделях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
"Американские военные готовятся к возможности проведения длительных операций против Ирана в течение нескольких недель, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о нападении", - говорится в публикации.
По словам собеседников агентства, в ходе данной кампании американские военные могут нанести удары по государственным учреждениям Ирана и объектам безопасности, а не только по ядерной инфраструктуре.
В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что армада американских кораблей выдвинулась к Ирану, она будет готова нанести удар по республике, если Тегеран не согласится на "справедливую и взаимовыгодную сделку". В частности, Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран полностью отказался от ядерного оружия. Американский лидер также подчеркнул, что возможная атака на Иран в этот раз будет "гораздо более жестокой", чем прошлым летом.
Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Трамп готовится повторить в Иране венесуэльский сценарий госпереворота. По мнению эксперта, угрозы ударной морской группировкой являются отвлекающим маневром, тогда как главные усилия США могут быть направлены на свержение существующего режима в Иране с помощью предателей в высших эшелонах иранской власти.
США озвучили требования к Ирану
Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана - постпред РФ при ООН
Президент Ирана рассказал Путину об усилиях по нормализации обстановки
 
