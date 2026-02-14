https://crimea.ria.ru/20260214/skolko-krymskikh-detey-smogut-besplatno-otdokhnut-v-2026-godu-1153183085.html

Сколько крымских детей смогут бесплатно отдохнуть в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Летом 2026 года около 80% крымский детей смогут отдохнуть и оздоровиться за счет бюджета республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования Крыма Александра Шелухина.Она отметила, что в регионе для отдыха и оздоровления детей работают санатории, загородные оздоровительные лагеря, на базе школ открываются лагеря дневного пребывания, труда и отдыха, организована работа дневных тематических площадок. На их базе проходят профильные смены по различным направленностям, тематические и патриотические мероприятия, а также экскурсии. "Вообще в Республике Крым выделяется большое количество средств для оздоровления данных категорий. И, наверное, ни в одном регионе России нет такого большого объема льготных категорий – 21. Поэтому вероятность получить путевку довольно большая. Есть категории, которые мы в обязательном порядке обеспечиваем отдыхом и оздоровлением. Это - сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также на профильные смены направляются талантливые, одаренные ребята", - отметила она.По словам специалиста, в Крыму организован и инклюзивный отдых и оздоровление, в профильных лагерях работают над расширением доступности учреждений для детей с различными нозологиями.Особое внимание уделяется оздоровлению несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, добавила Шелухина.Для получения путевки родителям необходимо обратиться в муниципальное образование по месту жительства, в органы управления образованием, которые отвечают за отдых и оздоровление."Там есть специалисты, которые принимают документы. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства или в муниципальном образовании. Для каждой льготной категории предусмотрен определенный пакет документов. Очередь для получения путевки отдыха и оздоровления начинает формироваться буквально с января, поэтому уже сейчас можно обращаться и подавать документы для постановки в очередь", - заключила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской областиНа развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублейЗимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит

