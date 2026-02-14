Рейтинг@Mail.ru
Сколько крымских детей смогут бесплатно отдохнуть в 2026 году
Сколько крымских детей смогут бесплатно отдохнуть в 2026 году
Сколько крымских детей смогут бесплатно отдохнуть в 2026 году - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Сколько крымских детей смогут бесплатно отдохнуть в 2026 году
Летом 2026 года около 80% крымский детей смогут отдохнуть и оздоровиться за счет бюджета республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Летом 2026 года около 80% крымский детей смогут отдохнуть и оздоровиться за счет бюджета республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования Крыма Александра Шелухина.Она отметила, что в регионе для отдыха и оздоровления детей работают санатории, загородные оздоровительные лагеря, на базе школ открываются лагеря дневного пребывания, труда и отдыха, организована работа дневных тематических площадок. На их базе проходят профильные смены по различным направленностям, тематические и патриотические мероприятия, а также экскурсии. "Вообще в Республике Крым выделяется большое количество средств для оздоровления данных категорий. И, наверное, ни в одном регионе России нет такого большого объема льготных категорий – 21. Поэтому вероятность получить путевку довольно большая. Есть категории, которые мы в обязательном порядке обеспечиваем отдыхом и оздоровлением. Это - сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также на профильные смены направляются талантливые, одаренные ребята", - отметила она.По словам специалиста, в Крыму организован и инклюзивный отдых и оздоровление, в профильных лагерях работают над расширением доступности учреждений для детей с различными нозологиями.Особое внимание уделяется оздоровлению несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, добавила Шелухина.Для получения путевки родителям необходимо обратиться в муниципальное образование по месту жительства, в органы управления образованием, которые отвечают за отдых и оздоровление."Там есть специалисты, которые принимают документы. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства или в муниципальном образовании. Для каждой льготной категории предусмотрен определенный пакет документов. Очередь для получения путевки отдыха и оздоровления начинает формироваться буквально с января, поэтому уже сейчас можно обращаться и подавать документы для постановки в очередь", - заключила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской областиНа развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублейЗимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
крым, дети, оздоровление в крыму, оздоровление детей в крыму, новости крыма
Сколько крымских детей смогут бесплатно отдохнуть в 2026 году

Порядка 80 процентов крымских детей смогут отдохнуть в лагерях бесплатно

09:39 14.02.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВсероссийский детский центр "Орленок"
Всероссийский детский центр Орленок - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Летом 2026 года около 80% крымский детей смогут отдохнуть и оздоровиться за счет бюджета республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник управления организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования Крыма Александра Шелухина.
Она отметила, что в регионе для отдыха и оздоровления детей работают санатории, загородные оздоровительные лагеря, на базе школ открываются лагеря дневного пребывания, труда и отдыха, организована работа дневных тематических площадок. На их базе проходят профильные смены по различным направленностям, тематические и патриотические мероприятия, а также экскурсии.
"Вообще в Республике Крым выделяется большое количество средств для оздоровления данных категорий. И, наверное, ни в одном регионе России нет такого большого объема льготных категорий – 21. Поэтому вероятность получить путевку довольно большая. Есть категории, которые мы в обязательном порядке обеспечиваем отдыхом и оздоровлением. Это - сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, также на профильные смены направляются талантливые, одаренные ребята", - отметила она.
По словам специалиста, в Крыму организован и инклюзивный отдых и оздоровление, в профильных лагерях работают над расширением доступности учреждений для детей с различными нозологиями.
"В прошлом году для государственных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления была установлена квота в размере 3 % для детей с инвалидностью и для детей с ОВЗ. В текущем 2026 году мы эту квоту расширили, теперь она составляет 5%, за счет чего мы планируем в текущем году оздоровить более 3300 детей данной категории", - подчеркнула она.
Особое внимание уделяется оздоровлению несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, добавила Шелухина.
"Это такие ребята, которые попадают в сложные ситуации, и возможность попасть в детский оздоровительный лагерь на профильную смену, наполненную важными, нужными задачами, воспитательными мероприятиями, позволяет им адаптироваться, уделить больше внимания общению со сверстниками, положительному опыту. В текущем году мы планируем провести четыре профильные смены для 500 детей, состоящих на различных видах учета", - отметила она.
Для получения путевки родителям необходимо обратиться в муниципальное образование по месту жительства, в органы управления образованием, которые отвечают за отдых и оздоровление.
"Там есть специалисты, которые принимают документы. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства или в муниципальном образовании. Для каждой льготной категории предусмотрен определенный пакет документов. Очередь для получения путевки отдыха и оздоровления начинает формироваться буквально с января, поэтому уже сейчас можно обращаться и подавать документы для постановки в очередь", - заключила специалист.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
На развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублей
Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымдетиОздоровление в КрымуОздоровление детей в КрымуНовости Крыма
 
