Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Штормовой ветер обрушится на Крым в воскресенье. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.
2026-02-14T11:03
2026-02-14T11:03
крым
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Штормовой ветер обрушится на Крым в воскресенье. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на участках горных перевалов.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.В МЧС рекомендуют не идти в горы и леса, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях. На улице важно следить за целостностью проводов, не парковать машины под деревьями и рядом с рекламными щитами. При движении на автомобиле важно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крым, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Штормовой ветер обрушится на Крым

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильного ветра

11:03 14.02.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Штормовой ветер обрушится на Крым в воскресенье. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Днем и до конца суток 15 февраля, ночью 16 февраля в Крыму ожидается усиление юго-восточного, с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - предупредили спасатели.
В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на участках горных перевалов.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
В МЧС рекомендуют не идти в горы и леса, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях. На улице важно следить за целостностью проводов, не парковать машины под деревьями и рядом с рекламными щитами. При движении на автомобиле важно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.
КрымКрымская погодаПогода в КрымуШтормШтормовое предупреждениеНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
