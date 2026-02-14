https://crimea.ria.ru/20260214/shtormovoy-veter-obrushitsya-na-krym-1153203332.html

Штормовой ветер обрушится на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Штормовой ветер обрушится на Крым в воскресенье. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на участках горных перевалов.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.В МЧС рекомендуют не идти в горы и леса, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях. На улице важно следить за целостностью проводов, не парковать машины под деревьями и рядом с рекламными щитами. При движении на автомобиле важно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.

