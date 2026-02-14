https://crimea.ria.ru/20260214/rubio-zayavil-o-bessilii-oon-pered-samymi-nasuschnymi-voprosami-1153204469.html

Рубио заявил о бессилии ООН перед самыми насущными вопросами

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. ООН обладает огромным потенциалом, но в решении насущных вопросов организация не играет никакой роли. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.Рубио также коснулся темы отношений США с Европой. По его словам, если Штаты не соглашаются с европейцами по ряду вопросов, то эти разногласия "проистекают из нашего глубокого чувства обеспокоенности за Европу, с которой мы связаны не только экономически и военным образом - мы связаны духовно и культурно".Он подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что судьбы двух сторон "всегда будут переплетены".Президент России Владимир Путин ранее неоднократно обращал внимание на давно назревшую необходимость реформирования институтов ООН. Как отмечал российский лидер, необходимо восстановить авторитет структуры и привести ее деятельность в соответствии современным реалиям. Важнейшим направлением реформирования должно стать придание Совету Безопасности более демократичного характера. В частности, речь идет о расширении состава Совбеза за счет включения стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые в настоящее время недостаточно там представлены, убежден Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова ООН на грани финансового коллапса из-за нехватки средств — письмо генсека Финансовый коллапс в ООН: кто и зачем уничтожает организацию - политолог

