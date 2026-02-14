https://crimea.ria.ru/20260214/rubio-zayavil-o-bessilii-oon-pered-samymi-nasuschnymi-voprosami-1153204469.html
Рубио заявил о бессилии ООН перед самыми насущными вопросами
Рубио заявил о бессилии ООН перед самыми насущными вопросами - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Рубио заявил о бессилии ООН перед самыми насущными вопросами
ООН обладает огромным потенциалом, но в решении насущных вопросов организация не играет никакой роли. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T12:11
марко рубио
сша
оон
европа
политика
внешняя политика
новости
сша
европа
марко рубио, сша, оон, европа, политика, внешняя политика, новости
Рубио заявил о бессилии ООН перед самыми насущными вопросами
ООН не играет никакой роли в решении самых насущных вопросов – Рубио
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. ООН обладает огромным потенциалом, но в решении насущных вопросов организация не играет никакой роли. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Организация Объединенных Наций все еще обладает огромным потенциалом для того, чтобы быть инструментом, но мы не можем игнорировать то, что сегодня по самым насущным вопросам, стоящим перед нами, у нее нет ответов, и она, по сути, не играет никакой роли", – цитирует РИА Новости главу американского Госдепа.
Рубио также коснулся темы отношений США с Европой. По его словам, если Штаты не соглашаются с европейцами по ряду вопросов, то эти разногласия "проистекают из нашего глубокого чувства обеспокоенности за Европу, с которой мы связаны не только экономически и военным образом - мы связаны духовно и культурно".
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что судьбы двух сторон "всегда будут переплетены".
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно обращал внимание на давно назревшую необходимость реформирования институтов ООН. Как отмечал российский лидер, необходимо восстановить авторитет структуры и привести ее деятельность в соответствии современным реалиям. Важнейшим направлением реформирования должно стать придание Совету Безопасности более демократичного характера. В частности, речь идет о расширении состава Совбеза за счет включения стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые в настоящее время недостаточно там представлены, убежден Путин.
