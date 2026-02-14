Рубио сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Перечень спорных вопросов по урегулированию на Украине удалось сузить – Рубио
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Участникам процесса по урегулированию украинского конфликта удалось сократить перечень спорных вопросов, по оставшимся – самым сложным – работа продолжается. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Хорошая новость заключается в том, что перечень вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился. Плохая новость состоит в том, что он был сужен до самых сложных вопросов, требующих ответа, и по ним все еще необходима работа", - цитирует РИА Новости главу Госдепа США.
Рубио также подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине начнется 17 февраля.
"Мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, чтобы играть свою роль в завершении этой войны", - добавил он.
Американский госсекретарь также подтвердил, что программа продажи Соединенными Штатами вооружения для нужд Украины через союзников по НАТО продолжается, никакие инициативы в этой сфере не были приостановлены. Рубио добавил, что решение конфликта на Украине должно быть справедливым и устойчивым, и США в этом убеждены.
Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Агентство Reuters сообщило, что американскую сторону на переговорах по урегулированию украинского конфликта представят спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.