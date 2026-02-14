https://crimea.ria.ru/20260214/rubio-sdelal-zayavlenie-ob-uregulirovanii-konflikta-na-ukraine-1153204732.html

Рубио сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

Участникам процесса по урегулированию украинского конфликта удалось сократить перечень спорных вопросов, по оставшимся – самым сложным – работа продолжается.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Участникам процесса по урегулированию украинского конфликта удалось сократить перечень спорных вопросов, по оставшимся – самым сложным – работа продолжается. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.Рубио также подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине начнется 17 февраля."Мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, чтобы играть свою роль в завершении этой войны", - добавил он.Американский госсекретарь также подтвердил, что программа продажи Соединенными Штатами вооружения для нужд Украины через союзников по НАТО продолжается, никакие инициативы в этой сфере не были приостановлены. Рубио добавил, что решение конфликта на Украине должно быть справедливым и устойчивым, и США в этом убеждены.Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.Агентство Reuters сообщило, что американскую сторону на переговорах по урегулированию украинского конфликта представят спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

