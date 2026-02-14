https://crimea.ria.ru/20260214/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153211475.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе катера и паромы возобновили движение
19:29 14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали почти три часа. В городе была объявлена воздушная тревога, работало ПВО. В этот период для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
