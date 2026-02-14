Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 14.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260214/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153211475.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T19:29
2026-02-14T19:31
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали почти три часа. В городе была объявлена воздушная тревога, работало ПВО. В этот период для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах."Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе катера и паромы возобновили движение

19:29 14.02.2026 (обновлено: 19:31 14.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали почти три часа. В городе была объявлена воздушная тревога, работало ПВО. В этот период для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
