Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 14.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260214/razgrom-prodolzhaetsya-vsu-poteryali-za-sutki-bolee-1200-boevikov-1153205504.html
Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков
Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1230 военнослужащих и более 30 единиц тяжелой... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T13:33
2026-02-14T13:33
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1230 военнослужащих и более 30 единиц тяжелой бронетехники, говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромлены формирования противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 190 военных. Также противник лишился двух бронемашин, артиллерийского орудия, двух складов боеприпасов и шести складов материальных средств.Бойцы войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. ВСУ лишились более 160 боевиков, четырех бронемашин, 15 автомобилей, артиллерийского орудия и трех складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по украинским формированиям в районах шести населенных пунктов ДНР, уничтожив до 155 солдат, два БТРа, пять бронемобилей, 16 автомобилей и станцию РЭБ. Также разбиты орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и три склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив украинские формирования в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 280 боевиков, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.Военнослужащие войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял более 415 военнослужащих, 14 бронемашин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 30 боевиков, 20 автомобилей, две станции РЭБ и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооружения Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1230 военнослужащих и более 30 единиц тяжелой бронетехники, говорится в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромлены формирования противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 190 военных. Также противник лишился двух бронемашин, артиллерийского орудия, двух складов боеприпасов и шести складов материальных средств.
Бойцы войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. ВСУ лишились более 160 боевиков, четырех бронемашин, 15 автомобилей, артиллерийского орудия и трех складов боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по украинским формированиям в районах шести населенных пунктов ДНР, уничтожив до 155 солдат, два БТРа, пять бронемобилей, 16 автомобилей и станцию РЭБ. Также разбиты орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и три склада материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив украинские формирования в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 280 боевиков, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Военнослужащие войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял более 415 военнослужащих, 14 бронемашин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 30 боевиков, 20 автомобилей, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
