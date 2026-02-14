https://crimea.ria.ru/20260214/razgrom-prodolzhaetsya-vsu-poteryali-za-sutki-bolee-1200-boevikov-1153205504.html

Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков

Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1230 военнослужащих и более 30 единиц тяжелой... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T13:33

2026-02-14T13:33

2026-02-14T13:33

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "днепр"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153205387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c66314787928ad46e0bd23d9047b66b0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1230 военнослужащих и более 30 единиц тяжелой бронетехники, говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромлены формирования противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 190 военных. Также противник лишился двух бронемашин, артиллерийского орудия, двух складов боеприпасов и шести складов материальных средств.Бойцы войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. ВСУ лишились более 160 боевиков, четырех бронемашин, 15 автомобилей, артиллерийского орудия и трех складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по украинским формированиям в районах шести населенных пунктов ДНР, уничтожив до 155 солдат, два БТРа, пять бронемобилей, 16 автомобилей и станцию РЭБ. Также разбиты орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и три склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив украинские формирования в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 280 боевиков, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.Военнослужащие войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял более 415 военнослужащих, 14 бронемашин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 30 боевиков, 20 автомобилей, две станции РЭБ и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооружения Сырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"