Праздник болгарских виноградарей и начала весны Трифон Зарезан

2026-02-14T07:11
2026-02-14T07:11
2026-02-14T07:11
Один из главных праздников народного календаря болгары, в том числе и крымские, отмечают ежегодно 14 февраля. Этот праздник называется Трифон Зарезан и знаменует собой переход от зимы к весне.По ее словам, Трифон-зарезан – это народный праздник, такой как Масленица у русских. Достался он болгарам от древних греков."В этногенезе болгар участвовали фракийцы. В свое время произошла естественная ассимиляция народов, двинувшихся из Узбекистана, с фракийцами, у которых был культ Диониса. И до сих пор болгары вовлечены в выращивание винограда и производство вина. Традиции виноградарства - часть культурного кода Болгарии", - сказала она.У принявших христианство болгар святой Трифон был вытеснен почитанием христианского священника Трифона, который был замучен в Римской империи в III веке. Согласно легенде, в день казни святого на все виноградники страны напали насекомые, виноградари призвали святого Трифона защитить лозы. С тех пор святой Трифон считается покровителем виноделия и виноградников. Отчетливо видно, как христианское и античное переплетается в иконографии: святой Трифон изображается на иконах молодым юношей - так же, как всегда изображался Дионис, и со специальным ножом для обрезания лозы в руках.Как рассказала Алла Аман, по традиции женщины на виноградник в этот день не допускались. Обрезать виноград было мужской работой. Задача женщин - накрыть праздничный стол и собрать своих мужчин на обрезку винограда.Там корни лозы окропляют святой водой и выливают под них старое вино, перекрестясь трижды на восток, с молитвой приступают к обрезке. Она является символической, так как это, во-первых, долгое и трудоемкое дело, а во-вторых, погода может быть неблагоприятна для таких сельхозработ.В это время женщины готовят праздничный стол, на который обязательно ставят хлеб с узором виноградных листьев, запеченных кур и вино, обычно сухое красное.Перед тем, как садиться за стол, выбирают "царя винограда"."Это должен быть мужчина-винодел, обладающими различными положительными качествами: семейный, имеющий детей, почитающий родителей и предков, успешный. В общем тот, кого можно ставить в пример. Не каждый может быть царем", - говорит Алла Аман.Она добавляет, что обычно пир раньше происходил в доме или во дворе у избранного царя, сейчас же празднующие вполне могут сесть за общий стол в любом кафе. Царя увенчивают короной, сплетенной из обрезанных лоз.Раньше праздник отмечали три дня, сейчас, когда темп нашей жизни ускорился, хватает и одного.У крымских болгар постепенно рождается своя традиция Трифонова дня:
Шеф-редактор специальных проектов
Один из главных праздников народного календаря болгары, в том числе и крымские, отмечают ежегодно 14 февраля. Этот праздник называется Трифон Зарезан и знаменует собой переход от зимы к весне.
"Это праздник не плавающий, дата четко зафиксирована. Это день святого Трифона. В этот день бывает разная погода: и дождь, и снег - собственно, как в Крыму, так и в Болгарии, она непредсказуемая", - рассказала РИА Новости Крым председатель КРОО "Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова" Алла Аман.
По ее словам, Трифон-зарезан – это народный праздник, такой как Масленица у русских. Достался он болгарам от древних греков.
"В этногенезе болгар участвовали фракийцы. В свое время произошла естественная ассимиляция народов, двинувшихся из Узбекистана, с фракийцами, у которых был культ Диониса. И до сих пор болгары вовлечены в выращивание винограда и производство вина. Традиции виноградарства - часть культурного кода Болгарии", - сказала она.
У принявших христианство болгар святой Трифон был вытеснен почитанием христианского священника Трифона, который был замучен в Римской империи в III веке. Согласно легенде, в день казни святого на все виноградники страны напали насекомые, виноградари призвали святого Трифона защитить лозы. С тех пор святой Трифон считается покровителем виноделия и виноградников. Отчетливо видно, как христианское и античное переплетается в иконографии: святой Трифон изображается на иконах молодым юношей - так же, как всегда изображался Дионис, и со специальным ножом для обрезания лозы в руках.
Как рассказала Алла Аман, по традиции женщины на виноградник в этот день не допускались. Обрезать виноград было мужской работой. Задача женщин - накрыть праздничный стол и собрать своих мужчин на обрезку винограда.
"В специальную сумку – торбичку – клали запеченную курицу и плоскую флягу со старым вином. Рано утром мужчины идут пешком на виноградник, берут с собой хорошо заточенный и почищенный нож для обрезки, так называемый косер. После молебна в храме, где читают специальные молитвы, мужчины выходят в поле", - рассказывает Алла Аман.
Там корни лозы окропляют святой водой и выливают под них старое вино, перекрестясь трижды на восток, с молитвой приступают к обрезке. Она является символической, так как это, во-первых, долгое и трудоемкое дело, а во-вторых, погода может быть неблагоприятна для таких сельхозработ.
В это время женщины готовят праздничный стол, на который обязательно ставят хлеб с узором виноградных листьев, запеченных кур и вино, обычно сухое красное.
"И еще всегда ставят на стол икону Трифона- Зарезана", - добавляет Алла Аман.
Перед тем, как садиться за стол, выбирают "царя винограда".
"Это должен быть мужчина-винодел, обладающими различными положительными качествами: семейный, имеющий детей, почитающий родителей и предков, успешный. В общем тот, кого можно ставить в пример. Не каждый может быть царем", - говорит Алла Аман.
Она добавляет, что обычно пир раньше происходил в доме или во дворе у избранного царя, сейчас же празднующие вполне могут сесть за общий стол в любом кафе. Царя увенчивают короной, сплетенной из обрезанных лоз.
Раньше праздник отмечали три дня, сейчас, когда темп нашей жизни ускорился, хватает и одного.
У крымских болгар постепенно рождается своя традиция Трифонова дня:
"Крымские болгары в этот день соревнуются в виноделии. Мужчины-виноделы в этот день на столы ставят бутылки со своим вином, подписанные только цифрами, то есть анонимно. В жюри выбирают людей, понимающих в виноделии, и за общей трапезой они выбирают среди представленных вин лучшие", - рассказала председатель КРОО "Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова".
