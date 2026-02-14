https://crimea.ria.ru/20260214/prazdnik-bolgarskikh-vinogradarey-i-nachala-vesny-trifon-zarezan-1153179211.html

Праздник болгарских виноградарей и начала весны Трифон Зарезан

Один из главных праздников народного календаря болгары, в том числе и крымские, отмечают ежегодно 14 февраля. Этот праздник называется Трифон Зарезан и... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T07:11

инфографика

праздники народов крыма

эксклюзивы риа новости крым

год единства народов россии

народы крыма

крым

Один из главных праздников народного календаря болгары, в том числе и крымские, отмечают ежегодно 14 февраля. Этот праздник называется Трифон Зарезан и знаменует собой переход от зимы к весне.По ее словам, Трифон-зарезан – это народный праздник, такой как Масленица у русских. Достался он болгарам от древних греков."В этногенезе болгар участвовали фракийцы. В свое время произошла естественная ассимиляция народов, двинувшихся из Узбекистана, с фракийцами, у которых был культ Диониса. И до сих пор болгары вовлечены в выращивание винограда и производство вина. Традиции виноградарства - часть культурного кода Болгарии", - сказала она.У принявших христианство болгар святой Трифон был вытеснен почитанием христианского священника Трифона, который был замучен в Римской империи в III веке. Согласно легенде, в день казни святого на все виноградники страны напали насекомые, виноградари призвали святого Трифона защитить лозы. С тех пор святой Трифон считается покровителем виноделия и виноградников. Отчетливо видно, как христианское и античное переплетается в иконографии: святой Трифон изображается на иконах молодым юношей - так же, как всегда изображался Дионис, и со специальным ножом для обрезания лозы в руках.Как рассказала Алла Аман, по традиции женщины на виноградник в этот день не допускались. Обрезать виноград было мужской работой. Задача женщин - накрыть праздничный стол и собрать своих мужчин на обрезку винограда.Там корни лозы окропляют святой водой и выливают под них старое вино, перекрестясь трижды на восток, с молитвой приступают к обрезке. Она является символической, так как это, во-первых, долгое и трудоемкое дело, а во-вторых, погода может быть неблагоприятна для таких сельхозработ.В это время женщины готовят праздничный стол, на который обязательно ставят хлеб с узором виноградных листьев, запеченных кур и вино, обычно сухое красное.Перед тем, как садиться за стол, выбирают "царя винограда"."Это должен быть мужчина-винодел, обладающими различными положительными качествами: семейный, имеющий детей, почитающий родителей и предков, успешный. В общем тот, кого можно ставить в пример. Не каждый может быть царем", - говорит Алла Аман.Она добавляет, что обычно пир раньше происходил в доме или во дворе у избранного царя, сейчас же празднующие вполне могут сесть за общий стол в любом кафе. Царя увенчивают короной, сплетенной из обрезанных лоз.Раньше праздник отмечали три дня, сейчас, когда темп нашей жизни ускорился, хватает и одного.У крымских болгар постепенно рождается своя традиция Трифонова дня:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

