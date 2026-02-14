https://crimea.ria.ru/20260214/poiski-propavshikh-rybakov-v-azovskom-more--podrobnosti-1153213784.html
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море – подробности
14.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Пропавшие в Азовском море у берегов Крыма рыбаки вышли на промысел в четверг, 12 февраля, в этот день на море был трехбалльный шторм. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Ранее сообщалось, что в Азовском море у берегов Крыма идут поиски двух пропавших рыбаков. К поисковой операции привлечены от РСЧС 134 человека и 12 единиц техники, том числе четыре плавсредства, один беспилотный летательный аппарат, от МЧС России – 27 человек и восемь единиц техники. Обследование береговой линии и акватории Азовского моря не принесли результата. Поисковая операция продолжается. В ней задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, республиканского отряда КРЫМ-СПАС, МВД и других служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
