Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море – подробности - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260214/poiski-propavshikh-rybakov-v-azovskom-more--podrobnosti-1153213784.html
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море – подробности
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море – подробности - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море – подробности
Пропавшие в Азовском море у берегов Крыма рыбаки вышли на промысел в четверг, 12 февраля, в этот день на море был трехбалльный шторм. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T21:41
2026-02-14T21:51
азовское море
шторм
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
происшествия
ленинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142640994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adc980d5417f6197c7071cc9221dd3d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Пропавшие в Азовском море у берегов Крыма рыбаки вышли на промысел в четверг, 12 февраля, в этот день на море был трехбалльный шторм. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Ранее сообщалось, что в Азовском море у берегов Крыма идут поиски двух пропавших рыбаков. К поисковой операции привлечены от РСЧС 134 человека и 12 единиц техники, том числе четыре плавсредства, один беспилотный летательный аппарат, от МЧС России – 27 человек и восемь единиц техники. Обследование береговой линии и акватории Азовского моря не принесли результата. Поисковая операция продолжается. В ней задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, республиканского отряда КРЫМ-СПАС, МВД и других служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142640994_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baa4d97d9b496c79e056e413e14bae9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, шторм, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, происшествия, ленинский район
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море – подробности

Пропавшие в Азовском море рыбаки вышли в море в четверг в трехбалльный шторм - МЧС

21:41 14.02.2026 (обновлено: 21:51 14.02.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКатер "Спасатель 1"
Катер Спасатель 1 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Пропавшие в Азовском море у берегов Крыма рыбаки вышли на промысел в четверг, 12 февраля, в этот день на море был трехбалльный шторм. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Азовском море у берегов Крыма идут поиски двух пропавших рыбаков. К поисковой операции привлечены от РСЧС 134 человека и 12 единиц техники, том числе четыре плавсредства, один беспилотный летательный аппарат, от МЧС России – 27 человек и восемь единиц техники.
"Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения вышли, в море в четверг в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм", - рассказали в пресс-службе.
Обследование береговой линии и акватории Азовского моря не принесли результата. Поисковая операция продолжается. В ней задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, республиканского отряда КРЫМ-СПАС, МВД и других служб.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Азовское мореШтормГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаПроисшествияЛенинский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Мощная атака ВСУ на Крым и Кубань - сбиты 55 дронов за три часа
23:03Три дома сгорели в Сергиевом Посаде из-за схода наледи: погиб человек
22:42В Севастополе снова воздушная тревога - сирены звучат третий раз за день
22:41В Севастополе закрыли рейд в третий раз за день
21:55Атаки на Крым и Севастополь и ситуация в Белгороде: главное за день
21:41Поиски пропавших рыбаков в Азовском море – подробности
21:33Гурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне
21:1815 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года
20:45Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в Сергиевом Посаде
20:41Над Крымом и Азовским и Черным морями сбиты 9 БПЛА - Минобороны
20:20В Севастополе прокуратура восстановила право пожилого инвалида на выплаты
20:15Подросток погиб под снежным завалом на хоккейном корте в Сибири
19:59Атака ВСУ на Севастополь: осколки упали на дом и во дворы
19:37Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнение
19:29Рейд в Севастополе открыли
19:20Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:01Крымский мост снова перекрыт
18:47В США сделали тяжелое признание о российском оружии
18:12Атака ВСУ на Севастополь: сбили уже 6 воздушных целей – Развожаев
17:51Украинские боевики атаковали поселок в ЛНР – пострадали 15 человек
Лента новостейМолния