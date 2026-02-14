Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260214/pogoda-v-krymu-14-fevralya-1153170876.html
Погода в Крыму 14 февраля
Погода в Крыму 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Погода в Крыму 14 февраля
В субботу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, местами сильные, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T00:01
2026-02-14T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152530533_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f933ad63d80a9adbe19cbfc9ef5e293b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В субботу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, местами сильные, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью южный 6-11 м/с, утром, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.В Ялте и Алуште облачно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...+9, днем от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260213/pogoda-ubivaet---kakie-bolezni-usugubyat-skachki-temperatury-i-davleniya-1153191123.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152530533_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7c8dbba67f6d34b3d3c66fce7645c9ad.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму 14 февраля

Погода в Крыму 14 февраля

00:01 14.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
Виды Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В субботу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, местами сильные, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9; днем +7…+12", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью южный 6-11 м/с, утром, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.
В Ялте и Алуште облачно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...+9, днем от +8 до +11 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Вчера, 19:35
Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму 14 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 14 февраля
23:206 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
22:55В Севастополе закрыли рейд
22:49Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет
22:33Новый раунд переговоров по Украине и ключевая ставка ЦБ: главное за день
22:12Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
21:48Одно из старинных зданий Симферополя передали религиозной общине евреев
21:30Два человека погибли и трое ранены при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
21:21В России запатентован уникальный метод лечения позвоночника
21:05Зеленскому придется двигаться к миру с Россией – Трамп
20:55Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве
20:37Реагенты докупили: коммунальщики в Крыму снова готовы к гололеду
20:13Девочка травмировалась на детской площадке в Ялте
20:10Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией
19:55Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
19:35Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления
19:19Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму
18:46Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре
18:32Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли
Лента новостейМолния