Погода в Крыму 14 февраля
В субботу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, местами сильные, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T00:01
2026-02-14T00:01
2026-02-14T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В субботу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, местами сильные, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью южный 6-11 м/с, утром, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.В Ялте и Алуште облачно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...+9, днем от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ru-RU
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В субботу Балканский циклон принесет на полуостров дожди, местами сильные, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9; днем +7…+12", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, туман. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер ночью южный 6-11 м/с, утром, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10.
В Ялте и Алуште облачно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью столбики термометров покажут +5...+9, днем от +8 до +11 градусов.
