Подросток погиб под снежным завалом на хоккейном корте в Сибири
Подросток погиб под снежным завалом на хоккейном корте в Сибири - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Подросток погиб под снежным завалом на хоккейном корте в Сибири
Подросток 2013 года рождения погиб и еще один несовершеннолетний пострадал в результате схода снега с кровли крытого хоккейного корта в Сургутском районе
2026-02-14T20:15
2026-02-14T20:15
2026-02-14T20:24
ханты-мансийск
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Подросток 2013 года рождения погиб и еще один несовершеннолетний пострадал в результате схода снега с кровли крытого хоккейного корта в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".Действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта, своевременную очистку кровли корта от снега будет дана правовая оценка.Накануне в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.Также в Котовске Тамбовской области погиб пожилой мужчина, на которого из-за большого скопления снега рухнул входной козырек хирургического отделения больницы.Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ханты-мансийск
Подросток погиб под снежным завалом на хоккейном корте в Сибири
В Сургутском районе погиб подросток в результате схода снега с кровли
20:15 14.02.2026 (обновлено: 20:24 14.02.2026)