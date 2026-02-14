https://crimea.ria.ru/20260214/pochemu-podrostki-napadayut-na-odnoklassnikov-i-uchiteley---mnenie-1153187553.html

Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнение

Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнение - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Почему подростки нападают на одноклассников и учителей - мнение

14.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Буквально за последний месяц произошел целый ряд громких случаев, когда подростки проявляли агрессию в своих учебных заведениях или на улице.11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей, в результате один человек погиб и двое получили ранения. 7 февраля в Уфе были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов. Подозреваемого задержали - СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В конце января в Нижнекамске 13-летний подросток ранил ножом сотрудницу лицея. В декабре в подмосковной школе вооруженный ножом ученик напал с ножом на детей. Несколькими днями ранее, школьник ранил ножом 29-летнюю учительницу в Санкт-Петербурге. 12 февраля дети в Ялте стреляли в дворника. И это - только небольшая часть происшествий с подростками.Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делатьНа этот счет немало мнений высказали психологи. В сети ведутся споры, чья роль первичнее в воспитании - семьи или школы. РИА Новости Крым обратился за мнением к специалистам в области педагогики."Участившиеся случаи агрессии среди подростков и детей могут быть следствием одного из факторов – социум, неправильное воспитание, наследственность, - считает завкафедрой педагогики КФУ имени Вернадского Мария Скоробогатова. - И если генетику мы изменить не в силах, то родительское отношение и школьная среда находятся в руках взрослых, считает специалист.По ее мнению, в первую очередь, ответственность за ребенка лежит на родителях, которые должны знать, с кем общается и чем интересуется их ребенок. Бросила горящую тряпку в класс: три ученика получили ожоги в КрасноярскеПо словам специалиста, практически все подростки, совершившие серьезные преступления, делились своими планами в сети. Однако родители в силу занятости, безразличия, либо собственных установок – не нарушать личное пространство ребенка, не замечали тревожных звоночков. Поэтому именно недостаток любви, доверия и внимания в семье часто приводит к трагедии.Школьник готовил теракт в одной из школ Омской областиЧто касается учебных заведений, то в них также не все гладко – педагоги часто совершают профессиональные ошибки, а школьная программа перегружена и практически не оставляет свободного времени, считает Мария Скоробогатова."Сегодня огромное количество домашних заданий, дети перегружены. Часто добавляются педагогические ошибки, травля в школе. А если еще и родители не понимают и не хотят слышать своего ребенка, все это суммарно ведет к трагедии", - говорит специалист.В России предотвращено 47 терактов с участием подростковСвою лепту в возникновение девиантного поведения среди несовершеннолетних вносят также медиа с их колоссальным, зачастую негативным и деструктивным потоком информации, заключила Мария Скоробогатова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старшеклассник принес в школу пистолет и ранил девочкуВремя не лечит: что с родителями погибших в керченском политехеПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

