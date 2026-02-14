Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе выключили сирены и отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T19:20
2026-02-14T19:21
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
атаки всу на крым
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
севастополь
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, новости севастополя
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу

19:20 14.02.2026 (обновлено: 19:21 14.02.2026)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымНовости Севастополя
 
