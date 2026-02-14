Рейтинг@Mail.ru
Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260214/orban-sdelal-gromkoe-predskazanie-o-buduschem-evropy-1153206842.html
Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы
Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы - РИА Новости Крым, 14.02.2026
Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы
Этот век может стать веком "унижения" Европы, которая убивает собственную экономику вследствие чрезмерного идеологического регулирования. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.02.2026
2026-02-14T14:37
2026-02-14T14:37
венгрия
виктор орбан
европа
в мире
экономика
политика
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111096/14/1110961490_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_c46bbf95438b42aae57602bf0a179b70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Этот век может стать веком "унижения" Европы, которая убивает собственную экономику вследствие чрезмерного идеологического регулирования. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По мнению Орбана, впервые со времен изобретения парового двигателя Европа будет не формирующей силой, а "жертвой глобальной экономической трансформации".Он также заявил, что Венгрия никогда не позволит лишить ее права вето в Евросоюзе. Независимую позицию страны, по его словам, "надо беречь, как зеницу ока".Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что санкции против РФ и отказ Европы от российских энергоресурсов уничтожают экономику стран ЕС. В минувшем году российский лидер отмечал, что ведущие экономики мира вводят санкции против РФ и из-за этого впадают в рецессию, лишь бы только навредить нашей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
венгрия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111096/14/1110961490_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_89667285dcccc42325431154c9513064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венгрия, виктор орбан, европа, в мире, экономика, политика, мнения, новости
Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы

Нынешний век может стать веком унижения Европы – Орбан

14:37 14.02.2026
 
© РИА Новости . Алекс МакнотонФлаг Европейского Союза (ЕС). Архивное фото
Флаг Европейского Союза (ЕС). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Этот век может стать веком "унижения" Европы, которая убивает собственную экономику вследствие чрезмерного идеологического регулирования. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если продолжится как сейчас, этот век станет веком унижения Европы. В мире началась новая промышленная революция, и Европа не может в ней участвовать… Причина — высокие энергетические затраты и продолжающееся чрезмерное идеологическое регулирование, которое убивает экономику", – цитирует венгерского лидера РИА Новости.
По мнению Орбана, впервые со времен изобретения парового двигателя Европа будет не формирующей силой, а "жертвой глобальной экономической трансформации".
Он также заявил, что Венгрия никогда не позволит лишить ее права вето в Евросоюзе. Независимую позицию страны, по его словам, "надо беречь, как зеницу ока".
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что санкции против РФ и отказ Европы от российских энергоресурсов уничтожают экономику стран ЕС. В минувшем году российский лидер отмечал, что ведущие экономики мира вводят санкции против РФ и из-за этого впадают в рецессию, лишь бы только навредить нашей стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией
Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан
Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию
 
ВенгрияВиктор ОрбанЕвропаВ миреЭкономикаПолитикаМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40В Севастополе военные отражают атаку ВСУ – Развожаев
17:38Жукое ДТП с троллейбусом: 8 человек в больнице
17:18Воздушную тревогу объявили в Севастополе
17:12Белгород после ударов ВСУ: горячей воды не будет до конца сезона
16:55В Севастополе перекрыли рейд - катера и паромы остановлены
16:43"В Севастополе стояли" - народные песни Крымской войны
16:26В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"
16:10Зеленский вновь нахамил Орбану
15:56Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
15:36Зеленский пожаловался на давление со стороны США
15:18Крымский мост сейчас: что просходит с очередью
15:05В Азовском море ищут пропавших рыбаков спасатели из Крыма
14:54Крымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом
14:37Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы
14:14Туман и сильный ветер идут на Севастополь
14:08Названо ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС
13:47Неординарный человек: Путин выразил соболезнования семье Медведева
13:33Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиков
13:26Крымский мост открыли для движения
13:17Крымский мост закрыли для транспорта
Лента новостейМолния