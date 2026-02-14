https://crimea.ria.ru/20260214/orban-sdelal-gromkoe-predskazanie-o-buduschem-evropy-1153206842.html

Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы

Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы - РИА Новости Крым, 14.02.2026

Орбан сделал громкое предсказание о будущем Европы

Этот век может стать веком "унижения" Европы, которая убивает собственную экономику вследствие чрезмерного идеологического регулирования. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.02.2026

2026-02-14T14:37

2026-02-14T14:37

2026-02-14T14:37

венгрия

виктор орбан

европа

в мире

экономика

политика

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111096/14/1110961490_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_c46bbf95438b42aae57602bf0a179b70.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Этот век может стать веком "унижения" Европы, которая убивает собственную экономику вследствие чрезмерного идеологического регулирования. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По мнению Орбана, впервые со времен изобретения парового двигателя Европа будет не формирующей силой, а "жертвой глобальной экономической трансформации".Он также заявил, что Венгрия никогда не позволит лишить ее права вето в Евросоюзе. Независимую позицию страны, по его словам, "надо беречь, как зеницу ока".Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что санкции против РФ и отказ Европы от российских энергоресурсов уничтожают экономику стран ЕС. В минувшем году российский лидер отмечал, что ведущие экономики мира вводят санкции против РФ и из-за этого впадают в рецессию, лишь бы только навредить нашей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего в Европе заговорили о возобновлении диалога с Россией Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни Россию

венгрия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, виктор орбан, европа, в мире, экономика, политика, мнения, новости